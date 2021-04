Oculus Quest 2: attivato in anticipo Air Link, per il collegamento WiFi tra visore VR e PC

Oculus Quest 2 può ora sfruttare le funzionalità di streaming wireless da/verso il PC grazie all'attivazione di Air Link all'interno dell'aggiornamento software Oculus v28, di recente distribuito agli utenti. E' Andrew Bosworth, responsabile di Facebook Reality Labs, che comunica la notizia e rassicura coloro i quali ancora non hanno ricevuto l'aggiornamento v28 che sarà solamente questione di tempo prima di poter averlo a disposizione.

AirLink consente quindi ai possessori di Oculus Quest 2 di poter instaurare una connessione wireless, appoggiandosi alla reteWiFi, tra caschetto e PC così da poter fare esperienza di sessioni di gioco in realtà virtuale senza l'impiccio dei collegamenti cablati con il sistema di gioco.

Looks like the excitement over Air Link can’t be contained, so we’re officially making it available today for everyone who has both Quest and PC v28. If you don’t have v28 yet, stay tuned, it’s coming very soon! — Boz (@boztank) April 23, 2021

Il rilascio di AirLink era originariamente previsto per la prossima settimana, ma Bosworth ha dichiarato che la società ha deciso di anticiparne la disponibilità per via di un "entusiasmo incontenibile" da parte degli utenti. Utenti che in passato hanno già trovato un modo per attivare le comunicazioni wireless in maniera non ufficiale, e che Oculus aveva indicato come "esperienza non rappresentativa" del risultato finale.

Air Link rappresenta l'iterazione wireless di Oculus Link, il collegamento cablato via USB C che consente di collegare un dispositivo Quest di prima e seconda generazione al PC di gioco. Il collegamento Air Link non è disponibile per la prima generazione di Quest ed è da intendersi come alternativo a Oculus Link ma non un suo sostituto: secondo l'azienda infatti è una opzione adatta per chi ha una rete WiFi di buon livello, mentre il collegamento tramite il cavo resta l'opzione migliore nel caso in cui la rete risultasse congestionata.

