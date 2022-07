EssilorLuxottica e Politecnico di Milano insieme per plasmare il futuro degli occhiali smart

Si chiama EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab il centro di ricerca a cui daranno vita EssilorLuxottica e il Politecnico di Milano per mettere a punto gli occhiali intelligenti del futuro con un occhio al "metaverso". Dopo i Ray-Ban Stories realizzati insieme a Meta, EssilorLuxottica prosegue nell'opera di ammodernamento degli occhiali mettendo sul nuovo laboratorio oltre 50 milioni di euro.

L'EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab è stato annunciato alla presenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'Assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia Fabrizio Sala, del Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, e del Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica Francesco Milleri.

Il progetto abbraccia ricerca industriale e sviluppo sperimentale di dispositivi alla base di una nuova generazione di wearable in grado di connettersi alla rete in modo completamente autonomo.

L'EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab avrà una durata iniziale di 5 anni e impiegherà a regime oltre 100 tra ricercatori e scienziati che lavoreranno a stretto contatto tra loro in uno spazio dedicato all'interno dell'Innovation District, che il Politecnico di Milano sta sviluppando nel Parco dei Gasometri, nell'area di Bovisa a Milano.

La sfida principale del progetto sarà la definizione di tecnologie di base dal punto di vista hardware, software e di applicazione per permettere alla persona di interagire con il mondo digitale.

"I primi obiettivi riguardano lo studio e lo sviluppo di componenti elettronici, fotonici e di algoritmi che permettano di acquisire, elaborare e presentare all'utente tutte le informazioni nel mondo reale attraverso la realtà aumentata. Lo sviluppo di queste tematiche hardware e software permetterà di integrare la tecnologia all'interno di vari prototipi di occhiali, tramite lo sviluppo di materiali, sistemi di ricarica e algoritmi per validarne le prestazioni in ambienti reali", si legge in una nota del PoliMi.

L'EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab di Milano lavorerà in rete con una struttura di ricerca e sviluppo del Gruppo che conta più di 30 centri R&D dedicati a vision care, eyewear design, sostenibilità e trasformazione digitale, circa mille ricercatori e più di 11.000 brevetti.

EssilorLuxottica e il Politecnico puntano, inoltre, a realizzare insieme un percorso di studi ad hoc con un indirizzo specialistico nell'ambito del wearable e degli smart eyewear, alimentando così le attività di ricerca della nuova struttura.