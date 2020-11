Xiaomi non si ferma e apre un nuovo MI Store a Udine

Xiaomi continua la conquista del mondo occidentale attraverso la produzione di ottimi dispositivi e l'apertura di nuovi MI Store, che l'hanno reso il secondo produttore di smartphone in Italia e il terzo in Europa. Numeri da capogiro per la "Apple cinese" che in pochissimi anni ha scalzato, in termini di volumi di vendita, colossi dell'elettronica di consumo come Huawei e la stessa Apple, rimanendo dietro solo a Samsung. Il marchio Xiaomi è approdato per la prima volta in Italia nel 2018.

Dopo l'inaugurazione del Mi Store di Torino meno di un mese fa, un nuovo MI Store aprirà ufficialmente le porte a Udine il 16 novembre all'interno del centro commerciale Città Fiera a Torreano di Martignaccio (UD) nel pieno rispetto dell'ordinanza anti-covid. Xiaomi ha dichiarato che in occasione dell'apertura ci saranno 3 giorni di sottocosto su una vasta gamma di prodotti e piacevoli sorprese per le persone che, seguendo le normative vigenti, visiteranno lo store.

"Aprire un nuovo MI Store richiede costanza, energia e cura dei dettagli. Ogni nuova apertura però è anche sinonimo di nuovi posti di lavoro che rappresentano per tutti noi una mano tesa verso il prossimo e un segnale importante del forte legame di Xiaomi e MI Store Italia con il territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione e posso già anticiparvi che abbiamo due ulteriori aperture, Roma e Verona, programmate per le prossime settimane", ha affermato Paolo Mastrojanni, Retail Director di Mi Store Italia.