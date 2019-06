Xiaomi CC: la serie di smartphone che punta sulla fotografia

Xiaomi CC è la nuova serie di smartphone che si va ad affiancare a Redmi e Mi. Si tratta di una serie prodotti che punteranno a un pubblico giovane che guarda sia al lato "cool" ma che vuole prestazioni elevate nel campo fotografico. Del resto il nome significa Colourful & Creative mentre il team di sviluppo si chiama Chic & Cool 90.

Xiaomi CC è nata dopo l'acquisizione di Meitu (produttore di smartphone dispositivi smart home) lo scorso anno portando così nuove idee all'interno della società cinese fino ad arrivare alla creazione di questo ulteriore sub-brand.

Attualmente sarebbero in sviluppo due modelli conosciuti come Xiaomi CC9 e CC9e di cui uno dovrebbe avere una fotocamera ruotabile (come Zenfone 6 di Asus). I nuovi modelli saranno destinati al mercato globale in quanto, secondo il CEO della società, sono rivolti a tutti i giovani del Mondo.

Il numero "9" è stato più volte ripreso con diversi significati: per esempio nel codice modello ricorda che Xiaomi è stata fondata nuove anni fa mentre il fatto che il team di sviluppo sia Chic & Cool 90 è perché molti dei suoi componenti sono nati negli anni '90. Una curiosità riguardo a questi dipendenti è che non arrivano direttamente dal mondo della tecnologia quanto piuttosto da quello dell'arte.

Le prestazioni di questi smartphone dovrebbero essere elevate sempre stando a quanto riportato. Non ci sono ancora informazioni precise sulle caratteristiche ma è probabile che i SoC saranno di fascia media. L'aspetto che conterà di più per Xiaomi CC sarà comunque la parte della fotocamera con le migliori prestazioni indipendentemente dal sensore.