TIM, il risparmio energetico passa per lo spegnimento delle frequenze: dove e quando

Non solo Iliad, anche TIM è pronta a spegnere alcune frequenze della sua rete mobile, in caso di basso traffico, principalmente nel corso della notte, in modo da ridurre i consumi energetici.

La sperimentazione di TIM - come riporta MondoMobileWeb - ha interessato finora due regioni, Marche e Umbria, ma si prevede la progressiva estensione sul territorio nazionale nel corso del 2023.

"TIM ha introdotto in due regioni lo spegnimento di alcune frequenze mobili in base ad un rilevamento automatico, effettuato da algoritmi di intelligenza artificiale che riconosce in tempo reale i volumi di basso traffico, prevalentemente notturni. TIM garantisce comunque, anche in questa circostanza, il servizio di rete mobile ai propri clienti", ha dichiarato un portavoce dell'operatore.

Non va dimenticato, inoltre, che TIM ha spento progressivamente la 3G, azione che si è conclusa in tutta Italia lo scorso 15 ottobre e che ha certamente permesso un ulteriore contenimento dei consumi energetici.