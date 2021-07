Qualcomm e ASUS lanciano lo smartphone per i fan Snapdragon

Qualcomm annuncia quest'oggi Smartphone for Snapdragon Insiders, uno smartphone sviluppato in collaborazione con ASUS che vuole rappresentare la soluzione di riferimento per coloro che sono iscritti agli Snapdragon Insiders Program Channels tra i vari canali social che l'azienda ha sviluppato. Parliamo di circa 1,6 milioni di iscritti che potenzialmente appartengono a questa categoria di utenti che sono per Qualcomm quelli che potremmo definire come i sui fan più fedeli.

Smartphone for Snapdragon Insiders, fisicamente costruito da ASUS, integra tutte le più recenti tecnologie che Qualcomm mette a disposizione nel mondo degli smartphone. Troviamo quindi un SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, uno schermo da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione di 2.448x1.080 pixel con pannello AMOLED e frequenza di refresh di 144Hz. Lo storage onboard è da 512GB di capacità, con 16GB di memoria di sistema; il sistema operativo è quello Google Android 11 di tipo stock.

La connettività è ovviamente di tipo 5G, grazie al modem Snapdragon X60 5G che implementa supporto per segnale 5G tanto sub-6 come mmWave. Il chip Qualcomm FastConnect 6900 fornisce supporto WiFi 6 e WiFi 6E, per velocità di trasmissione che raggiungono i 3,6 Gbps.

Una delle peculiarità di questo nuovo smartphone è la tecnologia Snapdragon Sound, che opera con uno streaming delle tracce musicali a 24bit e 96kHz con ridotta latenza, utile in particolare per garantire un'esperienza di gioco lag-free utilizzando cuffie wireless. La batteria da 4.000mAh supporta la tecnologia di ricarica Qualcomm QuickCharge 5.0.

Il comparto fotocamera posteriore vede 3 ottiche: la principale, da 64MP, è una classica con sensore Sony IMX686 con focale da 26,6mm equivalente e apertura focale F1.8. La seconda è di tipo grandangolare, equivalente ad una da 14,3mm nello standard 35 millimetri; l'apettura focale è f2.2 con un sensore Sony IMX363 da 12MP dual pixel. La terza fotocamera è un teleobiettivo equivalente ad un 80mm, con zoom ottico 3x e digitale 12x, con sensore da 8MP. A chiudere la fotocamera frontale, con ottica da 27mm equivalente e sensore da 24MP.

In dotazione con lo smartphone ASUS fornisce una serie di accessori molto interessanti: delle cuffie MWO8SI di Master & Dynamic, di tipo wireless con cancellazione attive del rumore, un caricatore da 65 Watt compatibile con la tecnologia Qualcomm Quick Charge 5, un bumper per proteggere lo smartphone da cadute accidentali e un cavo USB Type-S da 1 metro.

Questo smartphone sarà messo in vendita a partire dal mese di agosto 2021, inizialmente in USA; Canada, Germania, Regno Unito, Giappone e Corea con l'India che seguirà in un secondo tempo. Il prezzo di listino è stato indicato in 1.499 dollari USA, tasse escluse, con distribuzione attraverso gli eShop di ASUS oltre che con partner di canale.