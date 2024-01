OPPO e Nokia firmano accordo sui brevetti 5G: tutto pronto per il ritorno in Germania?

OPPO e Nokia hanno annunciato la firma di un importante accordo globale di licenza incrociata di brevetti che include tecnologie chiave per gli standard del 5G e altre tecnologie di comunicazione cellulare. L’accordo risolve in via definitiva tutte le controversie legali pendenti tra le due aziende in varie giurisdizioni e getta le basi per una futura collaborazione.

I dettagli finanziari specifici dell'accordo non sono stati resi pubblici e rimarranno confidenziali, ma è chiaro che OPPO pagherà le dovute royalty a Nokia, che si ritiene rafforzeranno in modo significativo le entrate derivanti dalla proprietà intellettuale di Nokia. La licenza incrociata di brevetti essenziali per gli standard è considerata una vittoria per entrambe le aziende. Come sottolineato da Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di Oppo, l'accordo "riflette il riconoscimento e il rispetto per la proprietà intellettuale di entrambi", sulla base di "canoni di royalty ragionevoli e un approccio a lungo termine alla proprietà intellettuale".

OPPO e Nokia firmano accordo incrociato sui brevetti 5G

Jenni Lukander, Presidente di Nokia Technologies, ha aggiunto che l'accordo "riflette il reciproco rispetto per la proprietà intellettuale di entrambi". La firma dell'accordo ha importanti implicazioni, in particolare per OPPO. La società cinese era stata coinvolta in una aspra disputa legale con Nokia riguardo presunte violazioni di brevetti che avevano portato al divieto di vendita di alcuni prodotti OPPO in Germania. L'accordo globale di licenza incrociata dovrebbe ora consentire a OPPO di riprendere le normali operazioni nel cruciale mercato tedesco e in altri paesi europei.

Sia OPPO che Nokia sono importanti innovatori e detentori di brevetti chiave nel campo del 5G. La prima ha implementato brevetti 5G in oltre 40 Paesi, con un portafoglio globale di quasi 6 mila famiglie di brevetti e oltre 3 mila brevetti dichiarati essenziali per lo standard a ETSI. E anche Nokia è uno dei maggiori innovatori e licenzianti di tecnologie cellulari al mondo. L'accordo segna quindi una svolta positiva nella collaborazione tra due pesi massimi del settore tecnologico. La risoluzione delle controversie legali è vista come un contributo importante a promuovere l'innovazione in un settore chiave come il 5G, ed entrambe le aziende ritengono che la nuova intesa getti le basi per una più stretta cooperazione futura a lungo termine.