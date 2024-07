OnePlus Nord 4 riceverà 4 versioni di Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza

OnePlus annuncia che il suo nuovo Nord 4, in arrivo a breve, riceverà quattro aggiornamenti principali di Android e sei anni di patch di sicurezza, nonostante non sarà un costoso top di gamma. Il telefono rappresenterà design unibody in metallo, una scelta insolita nell'era del 5G.

OnePlus ha rivelato dettagli significativi sulla politica di aggiornamenti e sul design di OnePlus Nord 4, lo smartphone midrange che verrà annunciato il prossimo 16 luglio.

Kinder Liu, COO di OnePlus, ha dichiarato a Digital Trends che Nord 4 riceverà sei anni di patch di sicurezza dalla data di lancio. Una decisione che contraddice, per fortuna in positivo, alcune dichiarazioni rilasciate dall'azienda solo cinque mesi fa, quando sosteneva che un supporto software superiore ai cinque anni non avesse senso dal punto di vista economico.

OnePlus annuncia la politica di aggiornamenti su Nord 4

Oltre alle patch di sicurezza estese, OnePlus Nord 4 beneficerà di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. Un livello di supporto software che eguaglia quello offerto per i modelli di punta OnePlus 11 e 12, caratteristica che rende molto interessante l'imminente midrange all'interno della sua particolare fascia di mercato. Queste informazioni sono attualmente disponibili anche sul sito ufficiale dell'azienda.

La nuova politica di aggiornamenti pone Nord 4 in una posizione leggermente vantaggiosa rispetto a diversi concorrenti diretti di alto calibro: ad esempio, i modelli Galaxy A55 e A35 di Samsung riceveranno cinque anni di supporto software. Nord 4 si caratterizzerà anche per il ritorno a un design unibody in metallo, scelta che - secondo le parole di Liu - è stata motivata da considerazioni di "durata, bellezza, permanenza e resistenza".

L'adozione di un corpo in metallo ha rappresentato una sfida tecnica nelle ultime generazioni, visto che i dispositivi moderni - soprattutto quelli dotati di supporto al 5G - hanno bisogno di un numero di antenne molto elevato e i materiali metallici tendono a interferire con i segnali radio. Per superare questo ostacolo, OnePlus ha sviluppato antenne più piccole del 50% rispetto ai modelli precedenti, posizionandole strategicamente per evitare interferenze. Inoltre, il dispositivo incorpora inserti in plastica in punti chiave, come la parte inferiore del retro, per facilitare la trasmissione dei segnali.

OnePlus Nord 4 è stato sottoposto a test di resistenza da parte di TÜV SÜD, che ha simulato 72 mesi di utilizzo. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione per il mantenimento di prestazioni fluide anche dopo un periodo così esteso, garantendo agli utenti un'esperienza d'uso costante nel tempo. L'annuncio ufficiale di Nord 4, previsto per il 16 luglio, fornirà ulteriori dettagli su specifiche tecniche, prezzi e disponibilità. Restate sintonizzati su Hardware Upgrade per scoprire tutte le novità sul prossimo midrange dell'azienda.