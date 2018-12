Nokia 9, nuovi render mostrano il design estremo con 5 fotocamere

Lo smartphone con 5 fotocamere potrebbe arrivare nel giro di poche settimane, e sembra che si farà davvero. Nokia 9 è apparso in questi giorni in nuovi render appartenenti ad un costruttore di cover, e mostra ancora una volta il suo complesso sistema composto da cinque fotocamere. La "penta-camera" potrebbe essere contrassegnata con lo storico brand PureView, con cui in passato Nokia ha identificato alcune delle soluzioni migliori e più iconiche del mercato.



Clicca per ingrandire

I nuovi render mostrano il retro dello smartphone, con le custodie che mettono a nudo il grosso spazio riservato alla fotocamera posteriore. Non viene però mostrato l'aspetto frontale del dispositivo, che invece è stato svelato in anteprima dall'affidabile @OnLeaks. Secondo altre indiscrezioni Nokia 9 dovrebbe implementare un display AMOLED da 5,9" a risoluzione Quad HD e formato 18:9, privo di notch e con due frame ridotti, ma non troppo, in alto e in basso.

Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 845 con un massimo di 8 GB di RAM, 128 GB di storage, e un sensore sotto-vetro per lo sblocco e l'autenticazione. Sulla parte posteriore, infatti, oltre al sistema fotografico e al logo dell'azienda, non troviamo nient'altro. La batteria integrata nella scocca, da 7,9 millimetri, dovrebbe avere un amperaggio di 4.150 mAh, mentre non ci sarà il connettore audio da 3,5mm a favore di una soluzione con solo l'USB Type-C per la ricarica, il collegamento di periferiche esterne e la diffusione dell'audio in cuffia.

Inizialmente si credeva che il debutto di Nokia 9 fosse previsto per la fine del mese di febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2019. Tuttavia indiscrezioni più recenti hanno parlato di un anticipo per quanto riguarda la data di lancio, che potrebbe arrivare già nel mese di Gennaio. Nokia vorrebbe sfruttare l'hype che si è creato intorno allo smartphone con 5 fotocamere, e svelarlo al mondo quando ancora l'interesse è ancora vivo. Un annuncio al CES è tuttavia improbabile.