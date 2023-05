La serie realme 11 Pro arriva in Cina con fotocamera SuperZoom da 200MP e molto altro

realme ha lanciato la serie realme 11 Pro 5G in Cina. Due i nuovi modelli di fascia alta: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Peculiarità di questi nuovi smartphone è il design realizzato in collaborazione con Matteo Menotto, ex Print and Textile designer di Gucci.

L'azienda ha dichiarato in fase di annuncio che la nuova serie abbraccia la filosofia del brand "No Leap-forward innovation, no product release". Fra le innovazioni di realme 11 Pro+ 5G c'è ad esempio la fotocamera SuperZoom da 200MP, che viene considerata la più performante per fascia di prezzo. Francis Wong, CEO di realme Europe, ha dichiarato che "la battaglia per il rapporto qualità-prezzo è giunta al termine", con l'azienda che si impegnerà piuttosto a "fornire prodotti con un buon rapporto qualità-prestazioni".

realme 11 Pro+ 5G

realme 11 Pro+ 5G è dotato di una fotocamera posteriore principale dotata di sensore SuperZoom Samsung ISOCELL HP3, grande 1/1,4 pollici e abbinato a un obiettivo con apertura f/1,69. Lo smartphone può inoltre scattare fotografie da 200MP, mentre la tecnologia di zoom in-sensor consente di realizzare uno zoom 4x "lossless". È stata, inoltre, aggiunta la funzione Auto-zoom: con un solo tocco, il telefono riconosce automaticamente l'area selezionata e ingrandisce in modo intelligente con un angolo ben inquadrato.

realme 11 Pro+ 5G offre feature da fotocamera premium, come ad esempio SuperOIS, Super NightScape, Moon Mode e Starry Mode Pro. Al posteriore troviamo anche una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 32MP, e supporta anch'essa diverse modalità di scatto avanzate.

La serie realme 11 si rinnova anche dal punto di vista estetico con un totale di tre varianti di colore sviluppate dal realme Design Studio in collaborazione con il designer Matteo Menotto, per rendere accessibile un design di prestigio ai giovani di tutto il mondo.

Sunrise Beige trae la sua ispirazione estetica dalla città della moda: Milano. Il designer ha "catturato il momento più suggestivo di una giornata, quando la luce del sole avvolge un edificio classico su entrambi i lati con una tenue tonalità dorata", ha dichiarato l'azienda, mentre sono disponibili anche i colori Oasis Green e Astral Black. realme 11 Pro+ 5G offre finiture molto curate, con un design delle cuciture tridimensionali, che ricordano quelle realizzate a mano, che mette in risalto la texture, mentre la pelle di lychee combinata con la texture intrecciata tridimensionale, intende offrire una finitura di tendenza.

realme 11 Pro+ 5G si configura, inoltre, come un "potente tuttofare”, con una ricarica SUPERVOOC da 100W e una batteria da 5000 mAh. È dotato di un display curvo da 120Hz, con diagonale da 6,7 pollici e supporto alla risoluzione 2412x1080 pixel. Sotto la scocca, pesante 183 grammi, è presente il processore MediaTek Dimensity 7050 octa-core, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione non espandibile.

realme 11 Pro 5G e prezzi

realme 11 Pro 5G è dotato dello stesso display e della stessa estetica del top di gamma in variante Plus, così come anche il processore e la batteria sono identici. Cambia, invece, il supporto alla ricarica rapida, qui da 67W, e la fotocamera posteriore che adotta un sensore da 100 MP con modalità di zoom 2x lossless e modalità Auto-Zoom. Contestualmente al lancio dei due modelli, realme ha annunciato anche realme 11, che adotta il processore Dimensity 6020 e dispone di un display dalle dimensioni inferiori pari a 6,43".

I prezzi sono estremamente interessanti: per realme 11 Pro si parte da 1699 Yuan nel mercato cinese (poco oltre i 220€), per raggiungere i 1999 Yuan per il modello realme 11 Pro+, pari a poco più di 260€ al cambio attuale. realme 11 viene invece proposto a 1599 Yuan.