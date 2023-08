IT-alert riprende i test il 12 settembre. Ecco tutte le nuove date e le nuove regioni

IT-alert è il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale capace di informare via smartphone la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. La sua piena operatività si sta avvicinando e con essa ecco che dopo le prime prove su scala regionale in Toscana e Sardegna, da settembre arriveranno i primi test anche nel resto della penisola con l'obiettivo di terminare il periodo di sperimentazione a febbraio 2024 per poter poi mettere in funzione il sistema ufficialmente.

Ecco tutto il calendario con i prossimi test in Italia

I primi test del sistema di allarme pubblico sono stati condotti già in occasione delle esercitazioni di protezione civile "Vulcano 2022" e "Sisma dello Stretto 2022", rispettivamente ad aprile e novembre dello scorso anno. Durante i mesi di giugno e luglio invece sono stati svolti i primi test regionali di invio del messaggio rispettivamente:

28 giugno Toscana

30 giugno Sardegna

5 luglio Sicilia

7 luglio Calabria

10 luglio Emilia-Romagna

Dopo la pausa estiva di agosto ecco che i test per IT-Alert riprenderanno spediti e proprio a distanza di più di un mese dal prossimo ecco arrivare l'intero calendario con le prossime prove. ''Da martedì 12 settembre 2023 ripartono sul territorio le attività di test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando l'Italia'' questo il messaggio delle autorità.

Nello specifico ecco le date in cui arriveranno i messaggi di IT-Alert:

12 settembre: Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche

Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche 14 settembre: Piemonte, Puglia, Umbria

Piemonte, Puglia, Umbria 19 settembre: Basilicata, Lombardia, Molise

Basilicata, Lombardia, Molise 21 settembre: Lazio, Valle d'Aosta, Veneto

Lazio, Valle d'Aosta, Veneto 26 settembre: Abruzzo, Liguria, Provincia Autonoma di Trento

Abruzzo, Liguria, Provincia Autonoma di Trento 13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano

Quali sono gli obbiettivi di IT-Alert?

Il messaggio di allarme è basato sulla tecnologia cell-broadcast e si riceverà sempre attorno a mezzogiorno (solo durante i test): il proprio dispositivo mobile dovrà necessariamente essere acceso, con connessione telefonica e, ovviamente, all'interno dell'area interessata al test. E sappiate che IT-alert NON è un SMS. Funziona infatti anche quando la rete è congestionata. Non lo si riceve se lo smartphone è invece in modalità aereo. E gli obbiettivi del sistema sono:

far conoscere il sistema di allarme alla popolazione

verificare il corretto funzionamento per tutte le tipologie di telefoni e sistemi operativi

raccogliere feedback tramite questionario

In quali casi arriverà l'allarme di IT-alert quando i test saranno terminati e tutto sarà a regime?

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli)

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

Una lista questa che non è ancora definitiva e potrebbe essere soggetta a cambiamenti quando il sistema di allerta entrerà a regime.

Da rilevare che non vengono menzionati i terremoti - non prevedibili, ma qualche avviso in caso di intensificazione di uno sciame potrebbe essere comunque informativo e utile. Terminata la sperimentazione, IT-alert andrà a integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione. "Si tratta di uno strumento potente che consente di diffondere con tempestività le prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo dando l'allarme a chi si trova nella zona interessata, ma non fornisce indicazioni rispetto all'esposizione individuale al rischio: per questo rimane fondamentale la diffusione di una cultura del rischio, attraverso la consapevolezza dell'importanza della prevenzione, della conoscenza delle caratteristiche del proprio territorio, dei comportamenti da adottare e delle buone pratiche di protezione civile", recita un comunicato stampa.