IT-Alert: fate attenzione! Alcuni hacker lo sfruttano per realizzare delle truffe

Abbiamo conosciuto IT-Alert in questi ultimi mesi e sappiamo che altro non è se non il nuovo ''sistema di allarme pubblico'' utilizzato dalla Protezione Civile per allertare appunto tutti i cittadini tramite il proprio telefono cellulare, in caso di ''gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso'' nella loro area geografica di residenza o anche di viaggio.

In questo caso sappiamo che la Protezione Civile sta realizzando ancora in queste settimane le prime prove programmate in tutte le regioni italiane, ad esempio nella giornata di oggi verrà fatto suonare nelle regioni della Lombardia, Basilicata e Molise, tramite un messaggio di testo accompagnato da un suono fortemente riconoscibile.

IT-Alert: un messaggio ''fake'' che può essere pericoloso

IT-Alert dunque sembra essere una soluzione decisamente vincente per avvertire la popolazione in caso di calamità naturale o anche grave emergenza. Un sistema che in altri paesi del mondo è attivo da moltissimi anni e che forse riuscirà a divenire prassi anche nel nostro nei prossimi mesi. Di fatto però, anche in questo caso, alcuni esperti hacker sono riusciti a sfruttarlo per diffondere dei pericolosi messaggi di phishing.

A sollevare tanta preoccupazione è Adrianus Warmenhoven, cybersecurity advisor per NordVPN, che sostiene come la truffa possa apparire facile da innescare per il fatto che “molte persone non hanno ancora familiarità con il concetto di messaggio di allerta e l’aspetto del messaggio stesso”, il che le rende bersagli ideali per i malintenzionati. In questo caso la mossa vincente degli hacker sta nel fatto che gli utenti ancora non conosco con precisione come sono fatti i messaggi di IT-Alert e questo potrebbe facilmente portare migliaia di persone “ad essere facilmente ingannate da truffatori e hacker via SMS”.

La soluzione a questo, secondo il cybersecurity advisor, è semplicemente spiegare con precisione quale sia il reale funzionamento del sistema. Sì, perché in questo caso con il sistema IT-Alert non viene recapitato alcun tipo di SMS ma il messaggio è un messaggio ''push'' ossia una comunicazione con cui è possibile interagire premendo il bottone ''OK'' sullo schermo non appena arriva sullo smartphone. Una volta cliccato gli utenti saranno indirizzati ad un questionario “non richiede alcuna informazione personale, tranne la città di residenza, il brand dello smartphone e la compagnia telefonica utilizzata, informazioni necessarie per valutare la qualità del servizio”.

Quindi il consiglio degli esperti di cybersecurity sul sistema di IT-Alert è quello di stare attenti ad eventuali messaggi SMS che potrebbero arrivare proprio in queste settimane di test. Nel caso in cui non sia effettivamente un messaggio push della Protezione Civile, il consiglio è quello di ignorarlo e anzi avvisare le autorità competenti per eventualmente bloccare sul nascere ogni tipo di attacco da parte di hacker esperti.