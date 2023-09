Torna sotto i 300 il drone Potensic ATOM SE combo, il miglior drone sotto i 250 grammi (no patentino)

Non si vive di soli DJI, nel mondo dei droni. Esistono tantissime alternative, molte delle quali da lasciare lì sullo scaffale. Ma non tutte, ovviamente: se guardate i commenti relativi a Potensic ATOM SE capirete che l'allievo ha superato il maestro sotto diversi punti di vista. La prova empirica è anche nel prezzo, che resta intorno ai 300€, non certo a cifre sospettosamente basse che sono sinonimo di bassa qualità. Ma vediamo perché, oggi, Potensic ATOM SE Combo è un vero affare.

Partiamo con un confronto inevitabile, ovvero con DJI Mini 2 SE in versione combo, che ha la stessa identica dotazione (doppia batteria, controller, borsa di trasporto): costa su Amazon 499€, cioè ben 200€ in più. I cloni economici del DJI solitamente hanno batterie con autonomia di gran lunga inferiore, ma non è il caso del Potensic: sono 31 minuti ognuna, esattamente come per il DJI. Rispetto a DJI si hanno più potenzialità in fatto di riprese video: grazie al sensore Sony, Potensic ATOM SE può filmare a 4K 30fps, mentre DJI si ferma a 2,7K.

Ottima notizia per chi si avvicina per la prima volta ad un drone: il software di gestione Potensic è più semplice e intuitivo di DJI (anche in questo caso guardate i commenti, se non credete a noi), mettendo a disposizione una vasta serie di scene e "comportamenti in volo" in maniera molto più semplice. Non solo: è ottimo anche il sistema di stabilizzazione (per volo, foto e video) chiamato ShakeVanish. Di fatto è un sistema elettronico di stabilizzazione molto potente, qualitativamente identico a quello del DJI.

DJI risulta più stabile con forti raffiche di vento, fino a 38Km/h, ma c'è da dire che far volare il drone in quelle condizioni non è mai una bella idea, per un modello sotto i 250g. Potensic, di suo, risulta più veloce nella velocità di punta. Entrambi hanno tre modalità di utilizzo, che nel caso di Potensic ATOM SE sono Video, Normale e Sport. In DJI la prima si chiama Cinematic e cambia molto poco: il drone opera con movimenti molto più armoniosi e meno bruschi.