iPhone 11 e iPhone 12 ai prezzi più bassi sul mercato! Ecco tutte le offerte Apple

Mediaworld si prepara al week end con delle offerte incredibili. In particolare segnaliamo iPhone 11 e iPhone 12 entrambi nella versione 64GB ad un prezzo super concorrenziale, in quanto sul mercato non c'è attualmente di meglio.

Apple iPhone 11

iPhone 11 non è di certo uno smartphone che ha bisogno di presentazioni. Questo melafonino ha registrato un grandissimo successo e continua a convincere gli utenti, tanto da essere ancora oggi uno dei device più venduti al mondo.

iPhone 11 monta un display IPS da 6,1 pollici con una risoluzione pari a 1792x828 pixel e una densità di 326 PPI. Bello da vedere, luminoso e di dimensioni ideali, ne troppo grande ne troppo piccolo. A bordo troviamo il processore di Apple A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione per la gestione dell'AI. Questo modello è disponibile nella versione da 64GB di memoria di archiviazione interna. Lo smartphone possiede la certificazione IP68 capace di resistere all'acqua fino a 2 metri di profondità per 30 minuti.

Il comparto fotocamere riamane un punto forte per i device della casa di Cupertino, e anche questo iPhone 11 non delude le aspettative. Parliamo di una doppia cam con una principale da 12MP (zoom ottico 2x) e una cam ultra-grandangolare sempre da 12MP (f/2.4). Anche la cam anteriore è da 12MP (f/2.2) perfetta per i selfie da postare sui social. Non manca il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e l'NFC. La batteria ha una capienza di 3.110 mAh a da 18W. iPhone 11 dispone anche del comodissimo Face ID per bloccare lo smartphone in tutta sicurezza.

Tutto questo viene proposto da Mediaworld ad un prezzo di 629€, il più basso di sempre, nelle colorazioni nero e bianco.

Apple iPhone 12

Come il suo predecessore iPhone 11, anche il 12 è una garanzia. Si tratta dell'ultima serie di smartphone di Apple che ha completamente conquistato il marcato con un volume di vendite sopra le aspettative. Uno dei modelli più venduti è stato proprio iPhone 12 standard.



iPhone 12 monta un pannello OLED da 6,1 con una luminosità massima che raggiunge i 1200 nit. Il display è sicuramente uno dei punti forti si questo gioiellino. Sotto la scocca troviamo un'altra novità: il nuovissimo processore A14 Bionic prodotto dalla stessa Apple che garantisce essere fino al 50% più veloce rispetto ai chip Android. Non finiscono qui le buone notizie, perché iPhone 12 supporta le reti 5G di nuova generazione, ormai diventate una caratteristica fondamentale negli smartphone di fascia alta. C'è la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Apple si supera anche nel comparto multimediale grazie alla doppia fotocamera montata sul device. La principale da 12MP e la ultra grandangolare sempre da 12MP hanno fatto passi in avanti rispetto al passato, rendendolo uno degli smartphone sul mercato di riferimento per il comparto fotocamere, imbattibile nel punta e scatta. La batteria ha una capienza di 2815 mAh e supporta la ricarica rapida. Inoltre, si aggiunge la compatibilità con gli accessori MegaSafe per una ricarica wireless più veloce.

iPhone 12 nella versione 64GB è disponibile su Mediaworld a soli 779€ nelle colorazioni Blu, Nero e Bianco.

