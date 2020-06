Immuni torna disponibile su alcuni HUAWEI. Problema risolto? I dettagli

Immuni, l'applicazione italiana per il tracciamento da contagio di COVID-19, era stata sospesa dal Play Store per gli smartphone HUAWEI. Il problema che si era venuto a creare era quello del mal funzionamento con questi device probabilmente a causa del loro eccessivo ''Risparmio energetico'' nel momento in cui lo smartphone va in standby tendono a ''killare'' l'applicazione e dunque a non permettere il tracciamento continuativo tramite il segnale Bluetooth.

Il problema sembra essere stato momentaneamente risolto o comunque l'applicazione ora è disponibile nuovamente anche per gli smartphone HUAWEI e da quanto ci viene dichiarato dall'azienda tutti i possessori di HUAWEI P20, P20 Pro ma anche HUAWEI P30 e P30 Pro possono ora nuovamente trovare ed installare l'applicazione.

Immuni: il problema degli smartphone HUAWEI (e non solo)

Il problema dell'applicazione dunque sembra essere stato circoscritto da Google che a brevissimo distribuirà un nuovo aggiornamento dei Play Services in modo da permettere una gestione migliore dei pacchetti di Bluetooth. Non solo perché anche l'azienda cinese dovrebbe mettersi a risolvere la questione dell'eccessivo risparmio energetico sull'app Immuni che porterebbe appunto al malfunzionamento sugli smartphone cinesi. In questo caso sembrerebbe plausibile la possibilità di bypassare il risparmio energetico per l'app Immuni permettendo dunque la possibilità all'applicazione di tracciamento di poter lavorare anche in standby proprio come avviene con qualsiasi altro smartphone.

Ricordiamo che al momento l'applicazione Immuni è stata rilasciata sì ufficialmente e può essere scaricata ed attivata. Il sistema però non è ancora a regime visto che il tracciamento con la relativa comunicazione al servizio sanitario locale in caso di positività avviene per ora solo in 4 regioni italiane (Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria) e questo per almeno una settimana. A partire, si presuppone, da metà giugno il sistema di tracciamento da COVID-19 invece si attiverà in tutta Italia.

Ricordiamo anche, come già spiegato in questo articolo nei dettagli, che l'app Immuni funzionerà in modo che i dati saranno gestiti (che saranno cancellati alla fine della pandemia o comunque entro fine anno) in modo del tutto innocuo non andando a ledere la privacy. L'efficacia di Immuni dipenderà da quanti la installeranno sul proprio smartphone e attiveranno il Bluetooth (non il GPS, che non è chiamato in causa) per il tracciamento dei contatti, in modo da circoscrivere più facilmente possibili contagi ed evitare l'innescarsi di nuovi focolai.