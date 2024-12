Iliad down: migliaia di utenti segnalano disservizi diffusi in tutta Italia

Un'ondata di segnalazioni ha investito Iliad, l'operatore di telefonia mobile e fissa, nella mattinata del 3 dicembre 2024. Numerosi clienti stanno riscontrando difficoltà nell'accesso a internet e nell'effettuare chiamate, sia da rete mobile che da linea fissa. Le problematiche sembrano aver colpito diverse aree italiane con particolare concentrazione in Centro e Centro Nord.

L'apice delle segnalazioni si è verificato intorno alle ore 10:00, con un picco di circa 4000 report registrati sulla piattaforma Downdetector, sito specializzato nel monitoraggio di disservizi online. Le prime avvisaglie del malfunzionamento sono emerse poco prima delle 9:00, e le segnalazioni hanno continuato ad accumularsi anche dopo le 11:00, delineando un quadro di disagio prolungato per gli utenti Iliad.

Iliad down in Italia il 3 dicembre 2024

L'interruzione dei servizi ha generato non poche preoccupazioni tra i clienti Iliad, abituati a standard di connettività generalmente affidabili. Sui social network, molti utenti hanno espresso il proprio disappunto, talvolta con toni ironici. Le città maggiormente colpite sembrano essere state Bologna, con ripercussioni sulla riviera romagnola, e Firenze. Tuttavia, la portata del disservizio appare più ampia, coinvolgendo anche altre aree del paese come Bari, Torino, Milano e anche alcune zone della Sardegna.

L'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Iliad riguardo alle cause del malfunzionamento ha alimentato ulteriormente l'incertezza tra i clienti. L'azienda, nota per la sua politica di trasparenza, si trova ora di fronte alla sfida di gestire questa crisi comunicativa e tecnica, con la priorità che è attualmente quella di ripristinare rapidamente i servizi e mantenere la fiducia dei propri abbonati. Nonostante l'entità del disservizio, verso le 11:00 si sono registrati i primi segnali di miglioramento, con una graduale diminuzione delle segnalazioni che però sono tornate ad aumentare poco prima delle 12. Questo potrebbe indicare che i tecnici di Iliad stiano lavorando attivamente per risolvere il problema, anche se l'azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Aggiorneremo questo articolo quando ci saranno ulteriori dettagli sull'evento in corso.