I Pixel 6 portano in alto le vendite di Google: i nuovi smartphone piacciono

I Pixel 6 hanno stanno riportando in auge Google lato smartphone. O almeno questa sembra essere la direzione intrapresa da Google con i risultati del nuovo trimestre dichiarati da Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, casa madre di Google, che ha dichiarato come nel quarto trimestre 2021 il Pixel 6 abbia stabilito il record di vendite per il periodo rispetto a tutti gli smartphone Pixel della società.

Google: agli utenti piacciono molto i nuovi Pixel 6

Le parole del CEO di Alphabet non fanno che risuonare forte nel mondo del tech dopo che l'azienda non aveva avuto grossi risultati con i suoi smartphone durante negli ultimi anni. Durante l'incontro con gli investitori, Sundar Pichai ha illustrato i risultati finanziari del quarto trimestre del 2021. Qui ha usato queste parole per far capire cosa sia successo in questo ultimo periodo passato: “Nel quarto trimestre abbiamo stabilito un record di vendite trimestrali per i Pixel. E questo nonostante un quadro estremamente difficile per la catena di approvvigionamento. La risposta al Pixel 6 da parte dei nostri clienti e partner è stata incredibilmente positiva.”

Parole che arrivano a poche ore dal lancio ufficiale sul mercato italiano della famiglia Pixel 6, che ricordiamo vede la presenza di una doppia versione quella ''basica" denominata appunto Pixel 6 e quella invece più costosa ma anche più raffinata e premium ossia Pixel 6 Pro. In questo caso sappiamo che l'arrivo sul mercato era avventuo prima in USA e altri (pochi) paesi durante il mese di ottobre del 2021.

Chiaramente Sundar Pichai non ha definito esattamente la quantità di Pixel 6 venduti nel quarto trimestre dello scorso anno, ma di fatto è possibile che i Pixel 6 potrebbero diventare gli smartphone di Google più venduti di sempre. Se volete saperne di più sui Pixel 6 e 6 Pro, potete trovare più informazioni direttamente a QUI oppure potete anche trovare la nostra recensione del Google Pixel 6 Pro a QUESTA PAGINA.