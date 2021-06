HUAWEI presenta My Huawei: l'app che aggrega tutti i servizi come il supporto, lo store e la community

HUAWEI ha annunciato oggi il lancio di My Huawei, una nuova app all-in-one che aggrega tre delle piattaforme esistenti disponibili per i clienti Huawei: Huawei Supporto, Huawei Store e Huawei Community. My Huawei è stata creata per aiutare gli utenti a condividere le proprie esperienze, acquistare nuovi prodotti, ricevere le ultime notizie Huawei, godersi spettacolari eventi, partecipare a concorsi e trovare i servizi giusti di cui hanno bisogno in modo rapido e veloce, senza la necessità di scaricare app aggiuntive.

My Huawei: ecco come funziona

Huawei Italia, è il primo paese al di fuori della Cina ad aver lanciato l’app My Huawei. L’app all-in-one è disponibile su tutti i dispositivi Huawei e può essere scaricata da Huawei AppGallery al seguente link:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C10067631

Le sezioni chiave dell'app includono:

• Home: sezione in cui vengono presentate diverse notizie e attività Huawei;

• Store: sezione dove cercare e acquistare i prodotti Huawei direttamente su Huawei Store;

• Community: sezione in cui gli utenti Huawei possono comunicare e interagire tra loro;

• Supporto: sezione dedicata ai servizi post-vendita di Huawei Store, tra cui informazioni sul dispositivo, diagnostica intelligente, risoluzione dei problemi, informazioni sull'assistenza, attività e vantaggi dell'assistenza;

• Profilo: una comoda sezione panoramica per aiutare a mantenere i propri dati e i contenuti dell’app in un'unica pagina.



Clicca per ingrandire

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha commentato: “Con la nuova My Huawei App intendiamo facilitare ai nostri consumatori l’accesso alle informazioni, ai servizi e ai vantaggi Huawei con una user experience comoda e fluida. Riunendo tanti servizi in una sola app e integrando Huawei Community, vogliamo creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo e promuovere una partecipazione attiva e un dialogo costante con gli utenti.”

Su My Huawei, infatti, è disponibile una sezione interamente dedicata a HUAWEI Community il luogo virtuale di incontro di tutti i fan Huawei alla ricerca di news, aggiornamenti, consigli e guide per utilizzare al meglio il proprio device che conta oggi 450mila iscritti.



Clicca per ingrandire

My Huawei è già disponibile in Italia e può essere scaricata tramite HUAWEI AppGallery il marketplace proprietario di Huawei che conta oggi 134.000 app integrate in HMS Core, oltre 12.000 app rilasciate solo in Italia, 2,3 milioni di sviluppatori registrati, 1 milione di app scaricabili, 384,4 miliardi di download nel mondo solo nel 2020, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa. HUAWEI AppGallery offre un'ampia varietà di app suddivise in 18 categorie, tra cui app bancarie, di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media e molto altro.