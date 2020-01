5G in Italia: iniziano a spegnersi le frequenze televisive a 700 MHz. Cosa cambierà?

La nuova rete 5G è ormai una realtà. L'abbiamo provata a Milano ma effettivamente la sua espansione è ormai palese e gli operatori come TIM e Vodafone la stanno portando anche in altre importanti città d'Italia. Sappiamo però che la sua diffusione a livelli importanti e dunque anche per i centri minori avverrà esclusivamente una volta chiusa la frequenza televisiva a 700 MHz che crea problematiche agli operatori che potranno invece usufruirne proprio per distribuire la nuova rete 5G del futuro.

Il MiSE ha dunque iniziato a spegnere alcune frequenze in banda a 700 mHz permettendo appunto il passaggio dalla TV alla telefonia. In questo caso ecco che tutti gli operatori quali Vodafone, TIM e Iliad, potranno utilizzarle già a partire dal prossimo 1 luglio 2020 appunto per installare la loro rete 5G.

5G: quali saranno i tempi ora?

I tempi al momento non sono immediati per il funzionamento completo ed esteso della nuova rete 5G sulle nuove frequenze. L'iter al momento è quello di appunto spegnere le frequenze televisive in modo graduale per aree. Ecco che lo spegnimento è avvenuto già nelle regioni quali Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna (Area A) dove vi sarà la sostituzione dei programmi del digitale terrestre che attualmente coprono i canali CH 50 e 53. Nello specifico però il cambiamento avverrà secondo tale roadmap:

Dal 13 Gennaio al 30 Gennaio 2020 le province di Oristano e Sassari in Sardegna;

le province di Oristano e Sassari in Sardegna; Dal 3 Febbraio all'8 Maggio 2020 le province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria;

le province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia in Liguria; Dal 20 Aprile al 30 Maggio 2020 le province di Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto in Toscana;

le province di Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto in Toscana; Dal 4 Maggio al 30 Maggio 2020 le province Viterbo, Roma e Latina nel Lazio.

Successivamente la seconda faswe che arriverà a maggio del 2020 vedrà ancora lo spegnimento facoltativo delle province di Arezzo, Firenze, Cagliari, Nuoro, Sud Sardegna, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Frosinone e Rieti.

Un tassello importante per riuscire a creare una rete 5G migliore e soprattutto più efficace. In questo caso infatti avere la frequenza a 700 MHz permette di facilitare l'attraversamento degli ostacoli garantendo una connettività soprattutto all'interno degli edifici migliore allineandosi a quella a 800 MHz del 4G già oggi utilizzata.