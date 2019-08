Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta la nuova strategia per il mercato italiano

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, fornitore globale di servizi di informazione, di soluzioni software e di servizi per i professionisti del mercato sanitario, contabile, legale, fiscale, della revisione, della compliance, finanziario e regolatorio, ha recentemente presentato il nuovo approccio strategico al mercato italiano. Un mercato, quello del Belpaese, sempre più soggetto all'influenza di trend normativi, tecnologici e macroeconomici che ne mutano velocemente e profondamente gli equilibri.

Un esempio significativo è rappresentato dall'adozione ad inizio anno della fatturazione elettronica che ha di fatto catalizzato il passaggio dalla teoria alla pratica sul tema della digitalizzazione, portando una concreta e massiva applicazione di nuovi modelli operativi e dimostrando un profondo cambiamento del mondo degli studi professionali. In un ambiente mutevole, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si pone quindi l'obiettivo di essere il partner di riferimento dei propri clienti, Professionisti o Aziende, e di contribuire al successo del loro business e a quello dei loro clienti finali.

L’adozione di soluzioni digitali semplifica e rende più efficienti i rapporti tra PA e cittadini e impatta inevitabilmente sui commercialisti. I professionisti devono rimodulare l’offerta dei propri servizi limitando quelli legati agli adempimenti normativi e fiscali, diventati ormai commodity, e sviluppando servizi a valore aggiunto e consulenza aziendale e finanziaria.



Alessia Berra, Product management & Marketing director Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Alessia Berra, Product management & marketing director, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, spiega la filosofia alla base dello sviluppo delle soluzioni proposte dall'azienda: "Ci concentriamo soprattutto su due binari. Da un lato l’efficienza operativa, attraverso soluzioni collaborative end to end, che automatizzano i flussi non solo all’interno dello Studio e dell’Azienda, ma nell’ambito dell’ecosistema composto da clienti, fornitori, PA e banche. Dall'altro lato il valore, che emerge dall’elevata adattabilità delle nostre soluzioni a esigenze specifiche e dall’utilizzo di potenti motori di business intelligence in grado di estrapolare trend in tempo reale e cruscotti sempre aggiornati per supportare Professionisti e Imprenditori nelle decisioni di business.



Pierluigi Cetera, dottore commercialista titolare dello Studio Cetera

A testimonianza di come i mutamenti normativi siano impattanti sul mercato è utile raccogliere l'esperienza di Pierluigi Cetera, commercialista astigiano titolare dello Studio omonimo. "Il processo di digitalizzazione intrapreso dal Governo Italiano con la fatturazione elettronica ha costretto noi professionisti a ripensare al nostro futuro e a come poter puntare allo sviluppo e alla crescita dei nostri Studi e delle attività dei nostri clienti. La discriminante digitale è e sarà sempre di più determinante e ci aiuterà nel perseguimento del successo professionale" ha osservato Cetera, che aggiunge: "I commercialisti devono produrre in un universo operativo davvero mutato sia per il susseguirsi di nuovi adempimenti e dell’evolversi delle leggi e delle norme, sia per una digitalizzazione in atto non più teorica o ipotetica. Ma se la digitalizzazione va affrontata come uno strumento indispensabile per sviluppare l’attività non più come in passato ma guardando al futuro, è altrettanto vero che le novità tecnologiche comportano impegno intellettuale e fisico per l’apprendimento. Solo un apprendimento completo porta allo sfruttamento totale dello strumento digitale. Il commercialista e i suoi collaboratori devono dunque superare una sorta di digital divide umano. Applicarsi ad una novità digitale richiede tempo e impegno e, durante l’anno, tempo e impegno sono invece per la maggior parte assorbiti dagli adempimenti e dal disbrigo delle pratiche ordinarie".

Proprio per quest'ultimo punto la nuova strategia Wolters Kluwer Tax & Accounting rappresenta una importante risposta. Spiega infatti Alessia Berra: " Avremo d’ora in poi due sole finestre di presentazione di novità tecnologiche, a luglio e febbraio. Potremo contare così su un’attenzione dei professionisti alle nostre novità più concentrata nel tempo e in questo modo siamo convinti di ottenere una maggiore disponibilità alla comprensione e acquisizione, concentrando al tempo stesso il periodo di prova".

Le novità tecnologiche che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta contestualmente alla nuova strategia di mercato riguardano la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche con l’applicativo Conservazione SMART e Conservazione SMART per Arca (dedicato al mercato delle PMI), la soluzione di archiviazione elettronica e conservazione digitale dei documenti per lo Studio e per le aziende ARKon, le soluzioni Gestione Noleggi e Gestione della Produzione di Arca EVOLUTION e, nell’ambito paghe, la soluzione Budget del Personale all'interno del gestionale "paghe" Giotto.