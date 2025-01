ZOTAC: al CES 2025 l'intera gamma GeForce RTX serie 50 e il prototipo dell'handheld con Ryzen 9 AI HX 370

Al CES 2025 in corso a Las Vegas abbiamo fatto un salto allo stand di ZOTAC che quest'anno ha portato davvero tantissime novità. Tra le varie proposte in arrivo nel corso del 2025 abbiamo potuto ammirare l'intera gamma di schede video NVIDIA GeForce RTX serie 50, completamente rinnovata, e il prototipo di una console portatile basata su Windows di prossima generazione.

La nuova generazione di schede video GeForce

Partiamo però dalle schede video che quest'anno verranno proposte in due diverse varianti: AMP Extreme INFINITY e SOLID. La prima individua le versioni top di gamma e saranno tre le GPU proposte con questo design: le GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 Ti. La RTX 5070, invece, sarà proposta nella sola variante SOLID (OC).

A distinguere le due proposte sarà innanzitutto l'aspetto estetico: le AMP Extreme INFINITY, come anticipa il nome, presenteranno un generoso logo Infinity Mirror su un lato, opposto al pannello I/O, e un'illuminazione che percorre sia i bordi che il backplate della scheda video.

Le varianti SOLID, invece, proposte sia in versione stock che con overclock di fabbrica (OC), avranno un design moderno, ma minimalista. Al momento, ZOTAC ha mostrato queste schede in una colorazione completamente nera, anche se è lecito supporre che le SOLID saranno disponibili anche in bianco.

In linea di massima, però, a distinguere i due design sarà soprattutto l'estetica, poiché anche le SOLID ereditano gran parte della tecnologia direttamente dai modelli top di gamma.

Tutte le schede vantano il nuovo sistema di raffreddamento ICESTORM 3.0 con una camera di vapore il 34% più grande rispetto alla generazione precedente, nuove heatpipe composite e un grande heatsink. A supportare il nuovo sistema ci pensano tre ventole BladeLink con design interconnesso delle pale che garantisce una maggiore pressione statica per le parti critiche del PCB.

Al contempo, Automatic Fan Stop fornisce un controllo automatico del rumore prodotto regolando la velocità delle ventole in base al carico per ridurre il rumore e garantire maggiore immersione durante le fasi di gioco, oltre che una maggiore durata delle ventole.

I modelli GeForce RTX 5090 godranno inoltre di una feature esclusiva, integrata per la prima volta su una GPU di Zotac: Active Fan Control 2.0. In buona sostanza, l'utente sarà in grado di regolare separatamente la velocità di ognuna delle tre ventole della scheda per un maggiore controllo dei livelli di rumore.

Come accennato in precedenza, le schede della serie GeForce RTX 50 propongono un rinnovato sistema di illuminazione denominato SPECTRA 2.0 ARGB che consentirà agli utenti di configurare diversi giochi di luce. In più, modelli selezionati delle RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 Ti disporranno del connettore SPECTRA Link che consente di sincronizzare l'illuminazione della scheda video con gli altri componenti attraverso la connessione diretta alla scheda madre.

Infine, torna con le nuove GPU il Dual BIOS, una soluzione già vista in passato con ZOTAC. In sintesi, grazie ad uno switch fisico posto direttamente sulla scheda o attraverso il software FireStorm, gli utenti potranno passare rapidamente tra due diversi BIOS, uno votato alla silenziosità e l'altro alle performance.

Una CPU da 12 core per alimentare il prototipo di un handheld

Allo stand di ZOTAC abbiamo potuto ammirare anche il prototipo di un handheld PC che punta alla fascia più alta del mercato. Ad alimentare la console portatile, infatti, troviamo un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, una soluzione da 12 core (4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c) e 24 thread abbinati a una GPU AMD Radeon 890M.

Il design ricorda fortemente quello di Steam Deck, il punto di riferimento per questo settore, con due touchpad posti al di sotto di una disposizione in stile PlayStation. In questo caso, infatti, le levette analogiche hall-effect sono simmetriche, sopra le quali si posizionano la croce direzionale (a sinistra) e i tasti azione (a destra).

Un aspetto interessante del prototipo mostrato da ZOTAC è l'integrazione di un kickstand. Questo consente di posizionare la console in modalità portatile su un piano e giocare magari in split-screen con un amico collegando due controller, similmente a quanto avviene con una Nintendo Switch.

È stato interessante vedere la console all'opera poiché, con una risoluzione di 1080p del display AMOLED da 7 pollici, la console ha fornito prestazioni davvero notevoli rispetto a quanto siamo abituati a vedere con il Ryzen Z1 Extreme.

Non da meno le altre specifiche che includono 32 GB di memoria LPDDR5X e un SSD M.2 NVMe PCIe 4 da 1 TB. Sottotono solo la batteria che, al pari del modello con Ryzen 7 8840U mostrato all'IFA, si ferma a una capacità di 48,5 Wh. Questo perché a fronte di una APU simile ci aspettiamo consumi, seppur non di molto, superiori a quelli del Ryzen 7 8840U, anche se a svolgere un ruolo fondamentale sarà l'ottimizzazione da parte di ZOTAC.

Tuttavia, come premesso, si tratta di un prototipo al quale, quasi certamente, saranno applicate sia modifiche al design che all'hardware. Nel frattempo, è innegabile che il mercato degli handheld stia fornendo alcuni spunti interessanti per dispositivi che, pur rimanendo compatti, forniscono prestazioni sempre più elevate e una flessibilità sempre maggiore.