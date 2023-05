Volete Diablo IV ma anche una nuova scheda video? Ecco il bundle NVIDIA GeForce RTX 4000

Diablo IV, in arrivo il 6 giugno, si prepara all'ultima tornata di test soprannominata "Diablo IV Server Slam" tra il 12 e il 14 maggio. In quell'occasione, oltre a provare gli ultimi affinamenti al titolo, i possessori di GeForce RTX 4000 potranno testare il DLSS 3 (con NVIDIA Reflex). In seguito, dopo il lancio, il gioco guadagnerà anche gli effetti in ray tracing.

La novità più interessante, almeno per chi è fan della serie e in cerca di una scheda video, è il nuovo bundle targato Blizzard e NVIDIA. Chi acquisterà una scheda video GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 e 4090 o un PC desktop con uno di questi modelli di GPU da rivenditori selezionati riceverà una copia Battle.net di Diablo IV, insieme a:

Cavalcatura del Portatore di Luce con l'Armatura della Fede

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal

In Italia si segnalano come partner Next, AK Informatica, Drako, Gaming Art, Misterweb, Syspack, U-Game e Yeppon. Il bundle parte oggi e la fine dell'offerta è indicata nel 13 giugno. I giocatori hanno tempo per attivare il codice di gioco ottenuto fino al mese successivo, ovvero entro il 13 luglio.