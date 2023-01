Una GeForce RTX 4080 (di PNY) ora disponibile su Amazon a 1399 euro

Fino a ieri le GPU di nuova generazione di NVIDIA costavano più di 2000 euro su Amazon. Ecco la prima GeForce RTX 4080 a un prezzo accettabile! Si tratta di una scheda video pensata per fornire il massimo delle prestazioni, permettendo di giocare in 4K con ray tracing e le opzioni grafiche più spinte. Con 16 GB di RAM on board e velocità di clock di 2205 MHz.

Cosa ancora più importante, la scheda è disponibile in volumi e le consegne sono previste in maniera immediata. GeForce RTX 4080 è la seconda scheda video della generazione Ada Lovelace di NVIDIA. Meno potente ma anche meno costosa della portabandiera RTX 4090, offre 9728 CUDA core e 16 GB di memoria GDDR6X, andando a sfidare l'ex top di gamma 3090 Ti.

Le nuove soluzioni della famiglia GeForce RTX 4000 sono ancora molto costose, ma c'è già qualche prezzo che comincia a farsi interessante: queste le migliori per rapporto prestazioni/prezzo ora su Amazon.