Schede video, ecco le più convenienti: GeForce RTX 3070Ti a prezzo super, ma occhio anche alla fascia media!

Un bel taglio di prezzo per questa NVIDIA GeForce RTX 3070Ti targata MSI! Con la qualità costruttiva tipica dei prodotti MSI e varie accortezze per assicurare l'adeguata dissipazione del calore, questa MSI Ventus vanta heatpipe a contatto con la GPU per diffondere il calore sulla lunghezza del dissipatore, Thermal Padding per sfruttare l'eventuale trasferimento di calore da altre componenti della scheda video e piastra posteriore in metallo per una finitura visiva ottimale.

Ottima anche la PNY GeForce RTX 3060.

Se siete alla ricerca di una soluzione di nuova generazione, con specifiche ancora più spinte, ma prezzo più alto, occhio a questa GeForce RTX 4080 della famiglia PNY Verto, ora la migliore scelta per quanto riguarda le GeForce RTX 4000. Con 16 GB di memoria on board, rappresenta praticamente il massimo che si può ottenere oggi e conferma l'ottima qualità dei prodotti PNY.

Sulla fascia media, occhio a queste tre offerte per le ottime Radeon RX6600, Radeon RX6650 XT di MSI e per la GeForce RTX 3060 V2 OC Edition in configurazione Asus Dual.