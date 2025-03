NVIDIA consegna GeForce RTX 5000 a rotta di collo, ma la domanda è altissima

Durante una conference call sugli annunci della GDC 2025 che aprirà i battenti la settimana prossima, NVIDIA ci ha aggiornato sul lancio delle GeForce RTX 5000.

Come noto, fin dal lancio le GPU Blackwell sono difficilmente acquistabili e, anche laddove rintracciabili, i prezzi non sono esattamente appetibili. Listini a parte, aspetto su cui tutti i produttori devono fare meglio, la società guidata da Jensen Huang sostiene di non aver lesinato nella produzione di GPU da indirizzare al mercato.

Nella slide si sostiene che nelle prime cinque settimane dal lancio, NVIDIA ha consegnato il doppio delle GPU rispetto a quanto fatto al debutto delle GeForce RTX 4000. In particolare, si può notare come il gap tra le due linee si faccia più ampio di settimana in settimana.

Si tratta di un grafico che riguarda tutto il mondo, quindi non è dato sapere dove NVIDIA abbia allocato più GPU. Inoltre, non vengono forniti numeri precisi, quindi non è chiaro quali siano le unità in campo. Allo stesso tempo, va ricordato come nelle prime 5 settimane di lancio delle RTX 4000, NVIDIA introdusse solo 2 modelli, RTX 4090 e 4080 (quest'ultima proprio alla fine delle 5 settimane), contro i quattro della serie RTX 5000 (in realtà tre, la 5070 chiude le cinque settimane). In particolare, introducendo la serie 70 delle RTX 5000 così rapidamente, si è ampliata anche la platea degli acquirenti e segmentata l'allocazione delle GPU, sostanzialmente scontentando più persone.

A ogni modo, la società sostiene che la domanda è davvero molto alta, ed è per questo che si genera la situazione di shortage. NVIDIA assicura che sta lavorando per aumentare la produzione e soddisfare quanti più consumatori.

La parte destra della slide ricorda, inoltre, come i giocatori usino appieno tutte le caratteristiche e capacità delle GPU NVIDIA. Il dato riguarda gli utenti con GeForce RTX 5000, ma non ci sono dubbi che i possessori di GPU RTX 4000 facciano altrettanto: oltre il 90% attiva le funzionalità RTX.

In particolare, i dati raccolti tramite NVIDIA App indicano che il 92% dei giocatori attiva il DLSS, il 96% Reflex (che si attiva di default con la Frame Generation / MFG) e il 90% attiva il ray tracing - chiaramente dipende dal gioco e dalla potenza della GPU.

Durante la presentazione, NVIDIA ha anche parlato del DLSS 4, introdotto con le nuove GPU. Secondo l'azienda la tecnologia sta ricevendo "un'incredibile risposta da parte dei giocatori e dagli sviluppatori di giochi". Attualmente è supportata da oltre 100 giochi e app, un dato raggiunti con due anni di anticipo rispetto al DLSS 3. In pratica, "è la tecnologia gaming di NVIDIA più rapidamente adottata di tutti i tempi".

Con il DLSS 4 ha debuttato la Multi Frame Generation, che utilizza l'intelligenza artificiale per generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente. La tecnologia a oggi è compatibile con le nuove GPU della serie RTX 5000 e NVIDIA, seppur incalzata durante la call, non ha detto se intende portarla anche sulle serie precedenti.

Infine, l'azienda ha annunciato che Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation e Wild Assault saranno lanciati con DLSS 4.