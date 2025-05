Da Asus e Bethesda un bundle esclusivo dedicato a DOOM The Dark Ages, con una promo imperdibile

Per DOOM: The Dark Ages, ASUS lancia direttamente dal Computex una serie di promozioni dedicate su monitor e schede video capaci di portare l'esperienza di gioco a un livello superiore

ASUS e Bethesda hanno annunciato al Computex in corso a Taipei l'arrivo del bundle esclusivo ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM EDITION. Questa scheda grafica, ispirata all'iconografia di DOOM, è una GPU GeForce RTX 5080 raffreddata da un dissipatore color oro e quattro ventole ad alte prestazioni. Il design presenta una copertura e un backplate interamente in metallo con illustrazioni a tema militare, una combinazione di colori verde e oro e ventole con dettagli ispirati alla Shield Saw.

Una super ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM EDITION

Basata su architettura NVIDIA Blackwell e con supporto a DLSS 4, la scheda dispone di quattro ventole Axial-tech, una camera di vapore brevettata, dissipatore fresato e thermal pad a cambiamento di fase. Il design a 3,8 slot con un ampio dissipatore e heatpipe garantisce prestazioni termiche robuste. Le velocità di clock raggiungono i 2790 MHz in modalità OC e 2760 MHz in modalità Default (Boost clock).

La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM EDITION è dotata di 16GB di memoria video GDDR7, interfaccia di memoria a 256 bit e supporta una risoluzione digitale massima di 7680 x 4320. Offre 2x HDMI 2.1b e 3x DisplayPort 2.1b. Tra gli accessori presenti nel bundle figurano un tappetino per mouse oversize con l'illustrazione chiave di DOOM: The Dark Ages, una replica della Yellow Keycard e una maglietta nera con il Mark of the Slayer in stampa foil nera.

Il bundle include un codice Steam Premium Edition per DOOM: The Dark Ages che garantisce l'accesso al gioco, il DLC della campagna, l'Artbook e la Colonna Sonora digitali, e il Divinity Skin Pack (skin per DOOM Slayer, drago, Atlan + skin ESCLUSIVA DOOM Slayer Legionary).

Questa edizione speciale ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-DOOM-EDITION è disponibile per il pre-ordine sul Bethesda Gear Store, con spedizione prevista entro fine luglio 2025. Richiede un alimentatore raccomandato da 850W e dispone di un connettore di alimentazione da 1 x 16-pin.

Promozione ASUS: ottieni il codice gioco acquistando prodotti selezionati

Contemporaneamente, ASUS lancia una promozione che consente di ricevere un codice di gioco (PC) per DOOM: The Dark Ages tramite l'acquisto di uno dei suoi prodotti. L'iniziativa copre diverse categorie, tra cui schede madri, chassis, schede video, monitor, alimentatori, dissipatori AIO, prodotti di networking, NUC e Mini PC.

Per partecipare alla promozione ASUS DOOM: The Dark Ages, è necessario acquistare un prodotto idoneo nel periodo promozionale. Per la maggior parte dei prodotti, il periodo va dall'8 maggio al 30 giugno 2025. Per le schede video, il periodo promozionale inizia il 22 maggio e termina il 30 giugno 2025.

Dopo l'acquisto, è richiesta la registrazione sul sito della promozione. Bisogna caricare la prova d'acquisto entro il 14 luglio 2025 (per le schede video, il termine è anch'esso il 14 luglio 2025). Una volta verificata e approvata la richiesta, il codice di gioco verrà inviato via e-mail. Il codice è riscattabile su Gamesplanet. Si prega di notare che il processo di validazione può richiedere fino a 20 giorni lavorativi. È possibile richiedere una copia del gioco per ciascuna categoria di prodotto rientrante nella promozione.