Casa Bianca: "usare chip Huawei viola le regole USA, ovunque nel mondo"

Gli Stati Uniti vietano i chip AI di Huawei ovunque: nuova offensiva tecnologica e apertura verso NVIDIA

La Casa Bianca ha lanciato unaimponendo un divieto sull’utilizzo dei chip AI Ascend prodotti dal colosso cinese. La mossa, annunciata dal Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio, stabilisce che l’impiego dei processoridi Huawei “ovunque nel mondo” costituisce una violazione delle regole di controllo all’export statunitensi, rafforzando così la pressione sulla Cina nel campo dell’intelligenza artificiale.

Secondo le nuove linee guida, qualsiasi azienda, ente o individuo che utilizzi i chip AI Ascend di Huawei, anche al di fuori degli Stati Uniti, rischia sanzioni e ripercussioni legali.

Il BIS ha sottolineato che questa misura è volta a “garantire che gli Stati Uniti restino all’avanguardia nell’innovazione AI e mantengano la leadership globale”, impedendo che i chip avanzati di Huawei possano essere utilizzati per addestrare o far funzionare modelli di intelligenza artificiale, soprattutto quelli sviluppati in Cina.

L’agenzia ha inoltre annunciato che verranno introdotte sanzioni più severe per chiunque venga trovato a utilizzare chip AI per addestrare o gestire modelli cinesi, come DeepSeek.

Huawei sotto tiro, NVIDIA e AMD respirano

La stretta su Huawei arriva in un momento in cui l’azienda cinese stava promuovendo i suoi processori Ascend come alternativa alle GPU NVIDIA, soggette a forti restrizioni all’export da parte degli USA.

Parallelamente, il Dipartimento del Commercio ha annunciato la revoca della cosiddetta “AI Diffusion Rule”, una norma che avrebbe limitato la quantità di chip AI statunitensi esportabili senza licenza speciale. La decisione, accolta con favore da Nvidia, è arrivata dopo un’intensa attività di lobbying da parte dell’azienda e in concomitanza con la visita del CEO Jensen Huang al fianco del presidente Trump in Arabia Saudita, nel tentativo di attrarre investimenti nel settore AI statunitense.

L’amministrazione ha spiegato che la regola avrebbe “ostacolato l’innovazione americana e imposto oneri regolatori eccessivi alle aziende”, rischiando inoltre di danneggiare le relazioni diplomatiche con numerosi Paesi alleati. Così, mentre la stretta su Huawei si fa più dura, le esportazioni di chip AI verso partner come Arabia Saudita e altri alleati vengono allentate, permettendo a NVIDIA e AMD di continuare a dominare il mercato globale dei semiconduttori per intelligenza artificiale.