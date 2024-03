AMD FSR alimentato dall'intelligenza artificiale? A suggerirlo è il CTO dell'azienda

In una recente intervista, il Chief Technology Officer di AMD ha parlato del futuro dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale, in cui procede a passo più lento rispetto al principale concorrente. Tra le varie applicazioni che AMD sta esplorando, ci sarebbe l'integrazione dell'IA anche nella sua tecnologia di upscaling, FSR.

Intervenendo nel podcast No Priors, Mark Papermaster ha parlato del 2024 per AMD, un anno fondamentale per l'espansione dell'intelligenza artificiale. Secondo il CTO, sarà un periodo determinante poiché prenderà vita tutto il portafoglio di software in cui c'è una forte integrazione dell'IA.

Tuttavia, il responsabile è apparso consapevole dell'attuale posizione che AMD ricopre nell'ambito dell'intelligenza artificiale, riconoscendo che il suo maggiore competitor, NVIDIA, sia riuscita a ritagliarsi una posizione di rilievo. I piani per il 2024, infatti, sono di cambiare completamente la narrativa dimostrando ai partner le capacità del portfolio AMD.

"Ritengo che spesso siamo sconosciuti nel settore dell'intelligenza artificiale. Tutti conoscono il nostro concorrente, ma noi non vogliamo solo acquisire uno spazio di rilievo nell'ambito dell'IA, ma in base ai risultati, alle capacità e al valore [che offriamo] vogliamo essere visti come l'azienda che ha consentito l'espansione dell'intelligenza artificiale in ogni ambito di applicazione".

Al termine dell'intervista, il CTO non si è trattenuto dal toccare anche il settore gaming, una fetta di mercato in cui la concorrenza fa già ampio utilizzo dell'IA. In particolare, Papermaster ha fatto riferimento alle tecniche di upscaling e, più velatamente, ad AMD FidelityFX Super Resolution (FSR).

Attualmente, esistono diverse alternative per l'upscaling della risoluzione nei giochi: DLSS di NVIDIA, XeSS di Intel e FSR di AMD. Quest'ultima, a differenza delle altre, è completamente open-source, multivendor e multipiattaforma poiché non richiede un hardware dedicato. In buona sostanza, è compatibile con qualsiasi processore video sul mercato, il che la rende piuttosto flessibile e conveniente per gli sviluppatori.

Nell'intervista, Papermaster non cita mai FSR, ma parla di giochi e di upscaling, per cui i riferimenti riportano immediatamente alla tecnologia in questione. Probabilmente, AMD intende utilizzare l'IA per rimuovere gli artefatti grafici come fa il DLSS 2.

"Il 2024 sarà un anno gigantesco per noi perché abbiamo lavorato per così tanti anni alle capacità hardware e software per l'IA" ha spiegato il CTO. "Stiamo abilitando l'upscaling sui nostri dispositivi di gioco attraverso l'intelligenza artificiale e il 2024 sarà davvero un anno di grandi implementazioni".

Insomma, non solo AMD starebbe sperimentando l'IA in un ampio ventaglio di applicazioni, tra cui i videogiochi, ma a quanto pare l'implementazione sarebbe più vicina di quanto ci si potesse aspettare. Certo, va anche ammesso che la roadmap di FSR 3 è stata modificata a più riprese e solo di recente ha visto l'introduzione in una manciata di giochi, ma il 2024 potrebbe essere un anno interessante per gli utenti AMD.