Amazon Gaming Week: due NVIDIA GeForce RTX a prezzi mai così bassi

Sta letteralmente spopolando questo sconto praticato da Amazon per la sua Gaming Week. Una potente GeForce RTX 3060 Ti di EVGA con uno sconto di più di 100 euro .

L'acquisto della scheda video, tra le altre cose, permette di ottenere uno sconto del 33% sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC, che consente di accedere a un enorme catalogo di giochi senza costi aggiuntivi. Dopo aver completato l'acquisto, Amazon manderà in mail un codice per riscattare la promozione.

Quanto alle specifiche della scheda, troviamo backplate in metallo, Ray Tracing Core di seconda generazione e Tensor Core di terza, slot PCI Express Gen 4, supporto a Microsoft DirectX 12 Ultimate, memoria di tipo GDDR6 e tutte le altre prerogative delle GeForce RTX come DLSS, G-SYNC, GeForce Experience e altro.

Salendo di categoria, è molto interessante anche il prezzo di questa ASUS TUF Gaming RTX 3080, ora a meno di 900 euro (mentre fino a poco tempo fa costava più di 1.000 euro). Il multiprocessore NVIDIA Ampere offre maggior efficienza in termini di potenza e una trasmissione dati FP32 due volte più veloce. Il design Axial-tech abbinato alla rotazione invertita della ventola centrale garantisce un ottimo raffreddamento, con bobine in lega, resistenti condensatori e le diverse fasi di alimentazione.