Nella gamma Huawei del prossimo futuro anche una serie di schermi curvi per videogiocatori

Viene da Digitimes la notizia che segnala per Huawei lo sviluppo e la prossima disponibilità in commercio di una gamma di schermi per PC, compresi modelli con pannello curvo specificamente rivolti al pubblico dei videogiocatori.

Una scelta di questo tipo punta ad espandere la presenza di Huawei nel settore dei PC, dinamica del resto già in atto da tempo visto l'aumentato numero di sistemi notebook che l'azienda ha introdotto sul mercato nel corso degli ultimi mesi sfruttando sia processori Intel come AMD.

Il proporre una linea di schermi permetterebbe a Huawei di offrire una gamma più completa di soluzioni ai propri clienti, seguendo in questo quanto fatto da altre aziende cinesi impegnate nel settore dei dispositivi mobile che hanno visto espandere la propria gamma di soluzioni anche verso sistemi PC e tutto l'ecosistema delle periferiche a questi abbinati.

La fonte indica per Huawei una gamma di prodotti inizialmente limitata ad alcuni modelli con pannelli standard, dati in produzione all'ODM BOE Vision-Electronic Technology. TPV Technology sarebbe invece il produttore al quale verrà delegata la produzione degli schermi con pannello curvo, con diagonali di 27 e 34 pollici e un volume iniziale previsto in oltre 1 milione di pezzi.

Un debutto nel settore degli schermi lascia pensare che Huawei possa espandere la propria produzione anche al mondo dei PC desktop, con un occhio di riguardo alle proposte destinate proprio ai videogiocatori. Le difficoltà legate ai rapporti con l'amministrazione USA e ai vari ban commerciali da quest'ultima inflitti lasciano pensare che i primi sistemi desktop possano debuttare non con CPU Intel o AMD ma con il chip Kunpeng 920 3211K, sviluppato dalla controllata HiSilicon venendo proposto almeno inizialmente solo per il mercato cinese.