Ecco un'offerta molto interessante su un PC Desktop su Amazon: AMD Ryzen 5 5600G, GeForce RTX 3060Ti, Windows 11 e molto altro a meno di 690 euro

Tutto quello che si può desiderare con un PC Desktop completo e subito funzionante si trova in questa ottima configurazione HP Victus 15L TG02-0002sl. Non manca neanche il sistema operativo, con Windows 11 Home preinstallato. Il processore è l'ottimo AMD Ryzen 5 5600G con 6 Core e 12 Thread, frequenza fino a 4,4GHz e 16MB di L3 Cache.

Avete potenza necessaria per giocare qualsiasi videogioco in Full HD grazie alla scheda video GeForce RTX 3060Ti con 8GB GDDR6. Quanto alla memoria di sistema, il PC è dotato di 8GB DDR4 da 3200 MHz di frequenza, nello specifico ci sono 2 banchi da 4GB l'uno, montati in dual channel, in Slot da 2 DIMM. Questo PC Desktop è anche dotato di un SSD da 512GB Intel PCIe Express NVMe, di slot di espansione M.2, uno PCIe x16, uno PCIe x1 e uno slot da 3,5" HDD.

Per quanto riguarda le porte di connessione troviamo una LAN integrata 10/100/1000 GbE, un ingresso audio, una uscita audio, una per il microfono, una Type-C, 8 USB Type-A, una VGA, una HDMI 1.4b, una RJ-45, uno Slot 3,5" per HDD, Audio Sorround 5.1. Il case è in metallo di colore nero opaco verniciato a base d'acqua, ed è molto elegante. Dimensioni (L x P x A): 15,5 x 29,73 x 33,7 cm e Peso: 6,31Kg.