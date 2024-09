Attenzione a questo PC Desktop Predator Orion 7000 con GeForce RTX 3080 e Intel Core i7-12700K: costa solo 1.133

Se siete alla ricerca di un bel PC Desktop, questa potrebbe essere l'offerta che fa per voi. Si tratta di un sistema con configurazione hardware molto interessante, con GeForce RTX 3080 e Intel Core i7-12700K.

Acquistare un PC Desktop offre diversi vantaggi, soprattutto per chi cerca potenza, flessibilità e un buon rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un sistema facilmente aggiornabile ed espandibile, con una maggiore varietà di componenti a disposizione per i futuri upgrade. Con un desktop, si possono scegliere il monitor o i monitor che si preferiscono, di qualsiasi dimensione o risoluzione. I PC Desktop sono quindi l'ideale per i giocatori, i professionisti creativi e gli utenti che desiderano aggiornare e personalizzare.

Oggi c'è su Amazon un'offerta molto interessante, un PC Desktop Predator Orion 7000 il cui prezzo è sceso in maniera sensibile rispetto al prezzo di riferimento di gran lunga maggiore . Dispone di un processore Intel Core i7-12700K con 12 core e 20 thread, e frequenza di picco di 5 GHz. Ma anche della potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080.

Molto interessante anche la presenza di ben 32 GB di RAM, insieme all'SSD da 1 TB. Attenzione, però, pochissime unità di questo "bestione" sono rimaste.