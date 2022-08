Windows 8, il suono di avvio esiste ed è sempre stato in bella vista: ecco qual è

Per decenni i sistemi operativi Microsoft hanno dato il benvenuto ai propri utenti attraverso un suono di avvio, ma così non è stato per Windows 8. Su questa versione, infatti, il processo di avvio è stato silenzioso per via predefinita, con l'audio che invece è tornato su Windows 11. Ma, come ha rivelato un ex dipendente Microsoft di recente, il suono di Windows 8 è sempre esistito, nascondendosi per anni negli OS dell'azienda.

Nel video potete sentirlo al minuto 2:50 circa e, sì... è lo stesso di Windows 10 e Windows 11, ed è già stato "scoperto" da diversi utenti ed insider, ma è sempre rimasto estremamente sconosciuto. La storia è stata raccontata da Jensen Harris, ex dirigente per la divisione Windows di Microsoft che ha contribuito a prendere la decisione di eliminare il suono di avvio di Windows. I motivi sono molto semplici: la gente stava iniziando ad utilizzare maggiormente i notebook e Microsoft voleva spingere le vendite verso i prodotti con architettura ARM, strategia mai del tutto riuscita.

Ecco il suono di avvio di Windows 8, e perché è stato eliminato di default

Proiettandosi il mondo informatico verso la mobilità, il processo di avvio doveva risultare il più discreto possibile per non creare imbarazzo nell'utente che avrebbe avuto accesso al proprio sistema in ambienti pubblici e affollati. Il dirigente ha ammesso di essersi pentito di aver preso quella decisione, ma ormai era troppo tardi: a quell'epoca Microsoft stava ottimizzando pesantemente Windows 8 per l'esecuzione su sistemi ARM, e i team di sviluppo hanno presto rimosso tutto il codice non solo per la riproduzione del suono di avvio, ma anche per tutto lo stack audio durante l'avvio. Ritardando la sua esecuzione, infatti, l'OS si sarebbe caricato qualche istante prima e avrebbe usato meno memoria.

Harris ha così disattivato il suono di avvio di Windows 8, pur mantenendo il file all'interno del sistema operativo. Non è necessaria molta fantasia per recuperarlo. Si trova semplicemente nella cartella "C:\Windows\Media" e si chiama "Windows Logon.wav". Lo stesso file può essere trovato non solo su Windows 8, ma anche su Windows 10 e Windows 11. Microsoft aveva inoltre deciso di creare un suono di avvio dedicato per Surface RT, lo stesso audio ma con una ulteriore nota bassa all'inizio. Anche in questo caso l'azienda ha però deciso di disabilitarlo in via predefinita.