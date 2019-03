Huawei contrattacca e denuncia il governo americano: il vostro ban è anticostituzionale

Con una conferenza stampa a Shenzhen, Cina, Huawei ha annunciato di aver iniziato una causa contro il governo statunitense quale risposta al ban istituito sui propri apparati di telecomunicazione. Nello specifico, Huawei si scaglia contro la sezione 889 del 2019 National Defense Authorization Act (NDAA) firmata dal presidente Doland Trump lo scorso anno, indicandone la presunta non costituzionalità. La causa è stata aperta presso la US district Court nell'Eastern District del Texas; il quartier generale di Huawei in nord America è a Plano, Texas.

Guo Ping, Huawei Rotating Chairman, ha affermato che "The U.S. Congress has repeatedly failed to produce any evidence to support its restrictions on Huawei products. We are compelled to take this legal action as a proper and last resort," Manca, nell'ottica di Huawei, una chiara indicazioni dei dati oggettivi che possano supportare quale base fondante l'azione legale che ha portato al ban dei propri prodotti di telecomunicazione nel mercato nord americano. Ricordiamo come il governo USA, alla fine del 2018, abbia di fatto estromesso le aziende cinesi, Huawei e ZTE in testa, da qualsiasi attività legata alla fornitura di apparecchiature per le telecomunicazioni influenzando in questo le future installazioni legate alla connettività 5G.

Il ban delle infrastrutture di telecomunicazione di Huawei è visto come "not only is unlawful, but also restricts Huawei from engaging in fair competition, ultimately harming U.S. consumers. We look forward to the court's verdict, and trust that it will benefit both Huawei and the American people.". Per Huawei il ripristino della situazione precedente non solo è un ritorno ad uno scenario costituzionalmente corretto, ma anche la via attraverso la quale assicurare un confronto commerciale corretto che possa portare beneficio proprio ai consumatori americani che il National Defense Authorization Act mira a proteggere.

Nel comunicato stampa che annuncia l'iniziativa legale, Huawei rimarca di non essere controllata o influenzata dal governo Cinese, che tantomeno ne è proprietario in qualche modo. Oltretutto, Huawei può vantare un track record di tutto rispetto in merito ai temi legati alla sicurezza dei dati. Sono stati citati quali esempi attacchi malware di portata globale perpetrati nel corso degli ultimi anni, nessno dei quali proveniva da Huawei. Tra 2017 e 2018, secondo il Global Cybersecurity and Privacy Officer di Huawei John Suffolk, si sono registrate circa 30.000 vulnerabilità nei sistemi di telecomunicazione: 9 tra le top 10 aziende coinvolte nelle vulnerabilità sono aziende americane.

Huawei quindi contrattacca, puntando sulla non costituzionalità di un intervento legislativo che la lascia fuori dalle strutture di telecomunicazione in nord America ma che di fatto pone l'azienda sotto pressione un po' in tutto il globo. Studi esterni indicano che permettere a Huawei di partecipare all'implementazione di tecnologie 5G in nord America permetterebbe di ridurre i costi delle infrastrutture wireless tra il 15% e il 40%, con un risparmio di spesa che potrebbe toccare i 20 miliardi di dollari USA nel corso dei prossimi 4 anni.

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la risposta del governo americano, e soprattutto in che modo la corte lavorerà alla denuncia di Huawei. Il futuro delle telecomunicazioni 5G in nord america, con ricadute quantomeno politiche in un po' tutto il mondo, passa ora attraverso una corte dello stato del Texas.