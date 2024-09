Il Giappone vuole tornare al vertice dei supercomputer. Con Fugaku Next si punta alla 'classe Z'

Nella corsa globale per il dominio del calcolo ad alte prestazioni, il Giappone ha annunciato il progetto di costruire un supercomputer di classe zeta, capace cioè di toccare una potenza di calcolo in termini di zetaFLOPS. Prima, però, il Giappone deve capire come soddisfare i monumentali requisiti energetici.

Il Giappone ha annunciato l'intenzione (lo scrive LiveScience) di costruire, a partire dall'anno prossimo, un supercomputer di "classe zeta". Questo nuovo sistema, che si prevede sarà operativo entro il 2030, promette di far mangiare la polvere ai supercomputer più potenti di oggi.

Il Ministero giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia (MEXT) ha reso pubblici i dettagli di questo ambizioso progetto il 28 agosto. Il supercomputer, attualmente denominato "Fugaku Next", è destinato a superare le prestazioni del suo predecessore, il supercomputer Fugaku, che ha detenuto il titolo di supercomputer più veloce al mondo fino a quando non è stato superato dallo statunitense Frontier nel 2022. Fugaku, con una velocità di 0,44 exaFLOPS, è attualmente il quarto supercomputer più potente al mondo.

La costruzione di Fugaku Next richiederà un investimento significativo, stimato in oltre 750 milioni di dollari. MEXT ha già stanziato circa 4,2 miliardi di yen (29 milioni di dollari) per il primo anno del progetto, con la possibilità di raggiungere un budget totale di 110 miliardi di yen (761 milioni di dollari).

Il nuovo supercomputer mira a raggiungere velocità in termini di zetaFLOPS, il che significa che sarà in grado di eseguire un sestilione (1 seguito da 21 zeri) di calcoli al secondo. Per contestualizzare, i supercomputer attuali hanno appena superato la soglia dell'exaFLOPS, eseguendo poco più di un quintilione (1 seguito da 18 zeri) di calcoli al secondo. Questa elevatissima capacità di calcolo non solo consentirà di affrontare problemi scientifici complessi, ma aprirà anche nuove frontiere nella ricerca sull'intelligenza artificiale.

Entusiasmo per l'annuncio a parte, creare un supercomputer del genere comporta notevoli sfide ingegneristiche. Addetti ai lavori stimano sia necessaria un'energia spropositata per alimentare una macchina di classe zeta, pari a quella di 21 centrali nucleari.

RIKEN e Fujitsu, le aziende incaricate dello sviluppo, dovranno trovare soluzioni innovative per garantire che Fugaku Next operi in modo efficiente. Si prevede che utilizzerà componenti progettati da Fujitsu, mantenendo così la compatibilità con Fugaku e permettendo una transizione più fluida tra i due sistemi.

Il Fugaku è basato su processori A64FX a 48 core (ARM custom), per l'esattezza un processore in ognuno dei 158.976 nodi di calcolo che lo compongono per un totale di oltre 7.600 core. Fujitsu A64FX è stato il primo chip a implementare l'estensione del set di istruzioni ARMv8.2-A SVE (Scalable Vector Extension).