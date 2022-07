Una pellicola potrebbe aumentare l'efficienza delle celle solari con un 'trucco'

Le celle solari sono fondamentali per la transizione ecologica e per questo le aziende e i centri di ricerca di tutto il mondo lavorano a un unico obiettivo: aumentarne l'efficienza e, contemporaneamente, ridurne i costi di produzione. Solo così l'installazione dei pannelli solari diventerà sempre più capillare riducendo la dipendenza dalle fonti fossili.

Sono diverse le strade che si stanno imboccando, l'ultima delle quali arriva dalla New York University (NYU) Tandon, dove un gruppo di ricercatori guidati da Eray Aydil ha deciso di affrontare un aspetto dell'inefficienza delle celle solari: la natura della luce stessa.

Il problema con le celle solari al silicio è che non si adattano perfettamente allo spettro solare, ovvero solo determinate lunghezze d'onda possono essere usate in modo efficiente. Ad esempio, la luce ultravioletta e quella blu non vengono convertite in energia elettrica né in luce infrarossa. Ciò significa che buona parte dell'energia potenziale che potrebbe essere catturata viene sprecata.

I ricercatori dell'ateneo statunitense hanno sviluppato una pellicola sottile che può essere utilizzata nelle celle solari per modificare lo spettro luminoso trasformando la luce ultravioletta e blu in luce nel vicino all'infrarosso (la sorgente più efficiente per le celle solari). Insomma, le celle potrebbero guadagnare in efficienza convertendo le lunghezze d'onda "sprecate" in quelle che possono essere utilizzate per produrre elettricità.

La pellicola è costituita da perovskite drogata con piccole quantità di itterbio. La perovskite è in grado di assorbire la luce blu e trasferire quell'energia all'itterbio, che la emette come luce nel vicino infrarosso. A quel punto i fotoni rossi possono quindi essere captati dalla cella al silicio, integrando quella raccolta direttamente dai raggi solari.

La modifica dello spettro luminoso ha altri vantaggi. I raggi UV possono far degradare le celle più rapidamente e causare del surriscaldamento che mina l'efficienza. Insomma, la pellicola potrebbe essere la classica soluzione che prende "due piccioni con una fava".

Nei test, il team ha scoperto che la pellicola potrebbe riuscire a convertire i fotoni blu in rossi con un'efficienza dell'82,5%. È importante non confondere questa cifra con l'efficienza della cella solare stessa, anche se questa nuova pellicola dovrebbe comunque migliorarla (fino a che punto si vedrà).

I ricercatori hanno già sperimentato modi per migliorare il loro design. In un successivo studio sono riusciti a modificare la temperatura del processo di produzione per ridurre la quantità di bismuto che fuoriesce dal materiale. La pellicola così realizzata è capace di raggiungere un'efficienza di conversione fino al 95%.

E potrebbe esserci ancora spazio per andare oltre. Il team afferma che potrebbe essere possibile superare la barriera del 100%, il che significherebbe che vengono emessi più fotoni rossi rispetto al numero di fotoni blu che colpisce la pellicola. "Non sappiamo ancora esattamente (come aumentare l'efficienza oltre il 100%)", ha detto Eray Aydil a New Atlas. "Tuttavia, abbiamo alcune idee".