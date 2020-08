Una GoPro Hero 7 installata in uno pneumatico: ecco l'originale video

Le immagini raccolte mostrano la deformazione dello pneumatico in corrispondenza dei difetti dell'asfalto o quando subisce lo sforzo di un'importante accelerazione, infine, al termine del video, molto curioso l'effetto dell'aria che fuoriesce durante lo sgonfiaggio della ruota, necessario per poter recuperare la action cam.

Le dimensioni estremamente ridotte della action cam scelta, soli 44,9x62,3x33 mm , hanno facilitato la sua installazione nel canale del cerchione in lega, inoltre è stata corredata di luce a LED e relativo powerbank per migliorare la qualità delle immagini ed estendere la durata delle riprese.

Un curioso video, in quanto il punto di osservazione offerto risulta veramente originale, è quello proposto dal canale Youtube Warped Perception nel quale vengono approfonditi aspetti legati al mondo delle curiosità, esperimenti, scienza ed ingegneria: ultimo di questi video quello nel quale è stata installata una GoPro Hero 7 all'interno di uno pneumatico al fine di capire come esso si comporti una volta a contatto con la strada.

Da diversi anni sul mercato spopolano vari tipi di action cam le quali hanno rivoluzionato il modo di filmare offrendo nuovi impensabili punti di ripresa non solo nell'ambito di attività sportive.

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali