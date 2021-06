Un problema ha rallentato l'assemblaggio di NASA SLS per Artemis I?

Avevamo scritto solamente qualche giorno fa dell'inizio dell'integrazione del launch vehicle stage adapter (LVSA) per il razzo NASA SLS della missione Artemis I. Stando a fonti anonime sembrerebbe però che un problema abbia afflitto questa parte dell'assemblaggio facendo slittare di qualche giorno la roadmap.

Una delle critiche mosse più di frequente al progetto dello Space Launch System (SLS) è la lentezza con la quale la NASA e i suoi partner si muovono in confronto a realtà come SpaceX che continua a "macinare" test e realizzare strutture di lancio, assemblaggio e nuovi prototipi. La natura stessa dell'agenzia spaziale nazionale è comunque molto differente da quella di un privato e quindi nel paragonare le due realtà bisogna tenere in conto diversi fattori.

Del resto gli USA, almeno per il momento, non vogliono lasciare completamente in mano ai privati un settore strategico come quello spaziale importante non solo per la parte scientifica ma anche commerciale e militare. Per questo, è improbabile che, nonostante i ritardi e i costi elevati, il progetto NASA SLS venga accantonato (almeno fino ad Artemis III).

Il problema nell'assemblaggio di NASA SLS

Come scritto sopra, attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della NASA, ma alcuni insider avrebbero indicato un problema nell'integrazione dell'LVSA. Il problema sarebbe una tolleranza troppo ampia tra la superficie inferiore del razzo (Core Stage) e quella del launch vehicle stage adapter.

Questo significa che se anche il posizionamento dei due componenti è avvenuto correttamente, il fissaggio non è potuto proseguire al ritmo prefissato. Il fissaggio avviene attraverso 360 bulloni che permettono a Core Stage e LVSA di essere bloccati. Anche le piastre di giunzione dei due elementi non sarebbero state realizzate correttamente portando a un rallentamento ulteriore. LVSA e Core Stage rimarranno uniti durante il lancio mentre sarà lo stadio superiore a separarsi.

Fotografia dell'ICPS già pronto per l'integrazione nel VAB al KSC

Questo imprevisto ha rallentato l'assemblaggio di NASA SLS di circa una settimana (i bulloni sarebbero dovuti essere in posizione per il 22 Giugno). "A cascata" anche l'integrazione dell'interim cryogenic propulsion stage è stata posticipata rispetto ai piani originari e dovrebbe iniziare proprio durante questa settimana. Un team specifico è preposto a risolvere questo genere di problemi durante l'assemblaggio al Kennedy Space Center in Florida.

Secondo i programmi, il lancio del primo NASA SLS e della missione Artemis I dovrebbe avvenire entro Novembre 2021. Pur non avendo equipaggio umano, questa sarà la "prova generale" per le future missioni che invece avranno astronauti a bordo. Ogni errore potrebbe costare mesi nel ritorno dell'essere umano sulla Luna.