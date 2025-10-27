Un post di Sean Duffy (amministratore ad interim della NASA) ha suscitato ilarità sui social

Nelle scorse ore un post pubblicato su X da Sean Duffy (amministratore ad interim della NASA) ha suscitato non poca ilarità sui social tra gli appassionati di Spazio e lanci spaziali. Un goffo tentativo di ingraziarsi Donald Trump?

La NASA sta cercando di battere la Cina in diversi settori, compreso quello dei lanci e delle attività legate allo Spazio (che siano scientifiche, commerciali o militari). Recentemente abbiamo scritto di come l'agenzia spaziale statunitense si stia preparando al lancio della missione Artemis II che porterà degli esseri umani intorno alla Luna (non in orbita intorno al satellite) dalla fine del programma Apollo all'inizio degli anni '70. Sean Duffy (amministratore ad interim della NASA) sembra fiducioso, ma il passo più importante è legato ad Artemis III.

Proprio lo svolgimento della missione Artemis III è ancora in fase di valutazione (e rimane programmata per la fine del 2027). Attualmente è previsto l'utilizzo di un lander basato su Starship di SpaceX ma proprio Sean Duffy ha annunciato di voler aprire possibili candidature di altre società statunitensi.

Nell'intento del dirigente questa scelta dovrebbe velocizzare le operazioni mantenendo il presunto vantaggio rispetto alla CNSA (che prevede un allunaggio nel 2029). La strategia permetterebbe di dare "lustro" agli USA e all'amministrazione Trump mentre non è ancora chiaro chi sarà il futuro amministratore della NASA.

A milestone to advance @POTUS vision for global space leadership!



Japans HTV-X1 cargo spacecraft successfully launched aboard an H-3 rocket from Tanegashima carrying vital supplies for our @Space_Station crew. https://t.co/rrVzM6gU4H — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 26, 2025

Proprio nell'ottica di ingraziarsi il presidente statunitense, Sean Duffy ha pubblicato un post su X nel quale scrive "una pietra miliare per far progredire la visione del presidente statunitense di una leadership spaziale globale! Il veicolo spaziale cargo giapponese HTV-X1 è stato lanciato con successo a bordo di un razzo H-3 da Tanegashima, trasportando rifornimenti vitali per il nostro equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un momento chiave per uno dei nostri partner internazionali in LEO. Continueremo a sfruttare questo successo insieme ai nostri partner di Artemis nelle future missioni sulla Luna e oltre!".

Il post è risultato essere piuttosto divertente per chi segue il mondo dei lanci spaziali e dello Spazio. Per gli altri utenti è stata aggiunta una Community Note che recita "l'HTV-X è una navicella spaziale giapponese, costruita da un'azienda giapponese, lanciata da un razzo giapponese dal Giappone per essere presa da un astronauta giapponese alla guida di un braccio robotico canadese. Trump è il Presidente degli Stati Uniti, non del Giappone, e non ha avuto alcuna influenza sull'HTV-X, come insinuato da Duffy".

Questo post, oltre a risultare "goffo", permette a Elon Musk e ad altri personaggi di attaccare ulteriormente l'amministratore ad interim della NASA, dopo gli scontri degli scorsi giorni. La debolezza dell'agenzia spaziale statunitense, i cambi di strategia e i litigi tra dirigenti e personaggi pubblici non giovano alla ricerca spaziale né all'agenzia stessa (mentre avvantaggiano la Cina).