La NASA aprirà il contratto per il lander lunare di Artemis III anche ad altre società oltre a SpaceX

Come abbiamo avuto modo di scrivere nelle scorse settimane, la "nuova corsa allo Spazio" che vede fronteggiarsi Cina e USA è nel suo pieno svolgimento. Lo scopo è essere i primi a rimettere il piede sulla superficie lunare dopo la fine del programma Apollo e, successivamente, garantire una presenza stabile sul satellite naturale. Si tratta di un impiego di risorse monetarie e tecnologiche ingenti che sembra però vedere in vantaggio la Cina.

La nazione asiatica, che solitamente lascia trapelare poco del suo programma spaziale, ha mostrato negli scorsi mesi diversi progressi importanti come i test del LES (Launch Escape System) della navicella spaziale Mengzhou, le operazioni del lander lunare Lanyue e lo static fire di un prototipo del razzo spaziale Lunga Marcia 10. La NASA, di contro, si sta preparando al lancio della missione Artemis II, che decollerà all'inizio di Febbraio 2026 e che porterà quattro astronauti in un viaggio verso la Luna e ritorno della durata di circa dieci giorni.

Si tratterà della prima missione, dopo Apollo 17 (lanciata nel 1972), che porterà degli astronauti oltre l'orbita terrestre bassa, pur senza allunare. La capsula Orion è attualmente in fase di preparazione per l'integrazione con il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) mentre gli astronauti stanno terminando l'addestramento.

Nelle scorse ore l'amministratore ad interim della NASA, Sean Duffy, ha dichiarato in un'intervista sull'emittente televisiva CNBC che il contratto attualmente affidato a SpaceX per la costruzione del lander lunare per la missione Artemis III potrebbe essere aperto anche ad altre società, come Blue Origin (e non solo).

Lo scopo sarebbe quello di avere un'alternativa nel caso la versione modificata di Starship, che sarà utilizzata come lander lunare, dovesse essere in ritardo. Duffy ha poi scritto su X "siamo in competizione con la Cina, quindi abbiamo bisogno che le aziende migliori operino a una velocità che ci porti PER PRIMI sulla Luna. SpaceX ha il contratto per costruire l'HLS [ndr. Human Landing System] che porterà gli astronauti statunitensi a bordo di Artemis III. Ma la competizione e l'innovazione sono le chiavi del nostro dominio nello Spazio, quindi NASA sta aprendo la realizzazione di HLS a Blue Origin e ad altre grandi aziende americane".

Nelle scorse settimane era già emersa l'ipotesi di impiegare più lander lunari Blue Origin Blue Moon MK1 modificati per portare gli astronauti sulla superficie lunare. Si tratterebbe di una soluzione che permetterebbe di abbreviare i tempi e che richiederebbe meno passaggi in quanto, sacrificando massa e dimensioni, non avrebbe bisogno di rifornimenti in orbita bassa terrestre a differenza di Starship.

Una decisione non è ancora stata presa e si attendono gli sviluppi di SpaceX e del suo programma (che entrerà in una fase intensa di test a partire dal prossimo anno). Blue Origin dovrebbe lanciare invece il suo primo lander MK1 proprio il prossimo anno, anche se sarà in versione cargo e non presenterà quindi sistemi di supporto vitale. La società di Jeff Bezos sta anche sviluppando la versione più grande MK2, che sarà utilizzata a partire da Artemis V.