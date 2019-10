Tokyo 2020: l'esoscheletro dedicato agli spotter del sollevamento pesi

Il prossimo anno si terranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 e molte saranno le novità tecnologiche in campo. Non si tratta solo di avere automobili elettriche di nuova generazione (Suzuki) o nuove fotocamere professionali dedicate ai fotografi sportivi (come per Canon) ma anche soluzioni utili "sul campo".

Una delle novità dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 sarà il debutto dell'esoscheletro chiamato ATOUN Y (già visto al CES di Las Vegas) e realizzato da Panasonic sia per gli eventi World Para Powerlifting (WPPO) sia per le Paralimpiadi del prossimo anno.

L'esoscheletro sarà dedicato agli spotter del sollevamento pesi. Secondo i calcoli fatti, gli addetti alla sostituzione o aggiunta dei vari pesi arrivano a sollevare un carico notevole. Si parla di 100 pesi dai 10 kg ai 50 kg per un totale di 8650 kg (considerando sia le gare maschili che femminili).

Un esoscheletro sarà quindi un fondamentale passo in avanti per coloro che aiutano nell'organizzazione delle Olimpiadi e a Tokyo 2020. ATOUN Y di Panasonic consentirà di ridurre le sollecitazioni nella zona lombare e della schiena.

Grazie alla sua struttura poi il peso è di soli 4,5 kg nonostante sia ricco di tecnologia e sensori. Questi ultimi consentono di rilevare la posizione del corpo e capire i movimenti che farà l'utente così da avviare i motori integrati. Il tutto permette di aiutare i muscoli dello spotter ed evitare affaticamenti eccessivi.

ATOUN Y permetterà anche di togliere o aggiungere i pesi sui bilancieri in maniera rapida ma anche precisa velocizzando le operazioni durante le gare. Le prestazioni degli spotter saranno così superiori rispetto al passato mentre le sessioni di sollevamento saranno più fluide.

L'esoscheletro Panasonic ATOUN Y non è però una novità delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti lo stesso produttore nipponico lo ha mostrato in diversi ambiti come quello ospedaliero (per la movimentazione dei pazienti) o nell'industria per l'assemblaggio e la movimentazione di carichi pesanti.