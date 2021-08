Tesla Bot: Elon Musk annuncia a sorpresa il suo robot umanoide

Si è svolto nella giornata di ieri l'AI Day di Tesla, un evento presieduto dal CEO Elon Musk dove vengono spiegate le innovazioni e gli sviluppi tecnologici della casa automobilistica di Palo Alto e reclutati i talenti nell’apprendimento automatico. Giunti alla fine dell'evento Musk ha sorpreso tutti annunciando Tesla Bot, un robot umanoide che sarà realizzato da Tesla il prossimo anno. Il nome in codice del bot scelto da Tesla è Optimus.

Quello apparso sul palco non è altro che un attore con una tuta da robot. "Siamo anche bravi con i sensori e le batterie e probabilmente avremo un prototipo l’anno prossimo che assomiglia a questo”. ha detto Musk,

Tesla Bot: ecco il robot buono di Elon Musk

Tesla Bot è pensato per essere amichevole, navigare in un mondo di umani e utile per eseguire compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi per l'uomo. Ad esempio: "Per favore prendi quel bullone e attaccalo alla macchina con quella chiave inglese. Oppure, vai al negozio a prendere i seguenti generi alimentari" ha detto Musk. Ovviamente, il robot bipede di Tesla utilizzerà l'esperienza e l'attrezzatura dell'azienda e soprattutto monterà i chip e sensori usati nelle auto Tesla (incluso il computer FSD) per le funzioni di Autopilot .

Musk ha sempre affermato che l'intelligenza artificiale può rappresentare un vero e proprio pericolo per l'uomo. Infatti Tesla Bot sarà realizzato per essere "sopraffatto" dall'uomo.

Tesla Bot sarà alto 1,77 metri e peserà 57 kg e sarà costruito con metalli leggeri. Inoltre il robot umanoide sarà in grado di sollevare fino a 68 kg, trasportarne 20kg e correre a una velocità di 8 km/h.

Al posto del volto troviamo undigitale che mostrerà informazioni utili per il funzionamento del bot. La testa è inoltre equipaggiata con le telecamere del pilota automatico utilizzate dai veicoli Tesla.

Il prototipo 'reale' è atteso per il prossimo anno, ha affermato Musk. Sarà davvero così?

