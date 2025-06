Terre rare, la Cina alza il prezzo: ora servono dati segreti per esportare

Le imprese europee e statunitensi attive nel settore delle terre rare dovranno affrontare richieste sempre più pressanti da parte delle autorità cinesi. Per ottenere il via libera all'esportazione di metalli critici e materiali magnetici, le aziende devono ora fornire dati dettagliati che vanno ben oltre le consuete pratiche doganali, secondo le ultime notizie riportate dal Financial Times.

La Cina domina l'industria della lavorazione delle terre rare e la produzione dei magneti che le utilizzano. Questo significa che la maggior parte delle terre rare lavorate e dei magneti finiti provengono dalla Cina e devono ricevere un qualche tipo di approvazione da quest'ultima per la circolazione. Nell'articolo, vengono citati esempi di aziende europee come la tedesca Magnosphere e l'italiana B&C Speakers, oltre all'inglese Magnet Applications, che stanno cercando di ottenere approvazioni per l'esportazione dalla Cina.

Tra i documenti richiesti figurano schede tecniche, foto e video delle linee produttive, elenchi di clienti, specifiche sull’uso finale dei componenti, e in certi casi anche informazioni sul personale coinvolto nella lavorazione. È quanto emerge da testimonianze raccolte presso fornitori europei e statunitensi, secondo cui i moduli di esportazione includono anche domande su processi interni e flussi operativi.

La procedura, che passa dalle autorità locali cinesi per conto dei clienti internazionali, lascia aperta la possibilità che informazioni protette da segreto industriale finiscano in mano a soggetti terzi. Alcuni fornitori, per non interrompere le consegne, hanno già iniziato ad alleggerire i dati forniti e a offuscare nomi e dettagli sensibili.

L'interesse di Pechino per questo livello di tracciabilità si inserisce in un contesto di tensioni commerciali sempre più accese. Le terre rare e i magneti ad alte prestazioni, fondamentali in settori come la difesa, l'automotive elettrico, l'aerospazio e l'energia rinnovabile, sono risorse strategiche sulle quali la Cina mantiene una posizione dominante sia in termini di estrazione sia di raffinazione.

Secondo diversi operatori, le richieste del Ministero del Commercio cinese superano spesso le linee guida ufficiali e vanno a toccare elementi che potrebbero sollevare problemi di proprietà intellettuale. La priorità resta comunque una: assicurarsi la continuità delle forniture.

Anche chi lavora in ambiti non direttamente sensibili, come la produzione di diffusori audio, ha dovuto sottostare a verifiche approfondite. Foto degli stabilimenti, ordini campione, informazioni sui mercati di riferimento: tutto viene esaminato con scrupolo prima di concedere l'autorizzazione a esportare.

La tensione è palpabile, ma l'urgenza di ottenere i materiali spinge molte aziende a conformarsi, pur con riserve. La dipendenza globale dalla filiera cinese delle terre rare, finora mai davvero superata, continua a condizionare le scelte delle imprese ben oltre i confini del mercato.