Stazione Spaziale Internazionale: la navicella Progress MS-29 ha emanato un ''insolito odore'' dopo l'apertura del portello

Alle 13:22 del 21 novembre è stata lanciata la navicella cargo russa Progress MS-29 (conosciuta anche come Progress 90 secondo la denominazione della NASA) grazie a un razzo spaziale Soyuz-2-1a dal cosmodromo di Baykonur. La capsula è giunta alle Stazione Spaziale Internazionale alle 15:31 del 23 novembre eseguendo il docking al modulo Poisk nel segmento russo della ISS.

Tutto sembrava procedere bene ma all'apertura del portello i cosmonauti russi hanno avvertito "un insolito odore" (e quelle che sembravano goccioline in sospensione) provenire dall'interno della navicella spaziale russa, come riportato anche dal blog ufficiale. Chiaramente, essendo un'anomalia rispetto a quanto accade di solito, è stata prestata la massima attenzione pensando alle procedure per mitigare il problema (come chiudere il portello del modulo Poisk).

Stando alle informazioni ufficiali i controllori di volo a terra hanno attivato l'apparecchiatura il sistema di ricircolo dell'aria indicando anche che la provenienza dell'odore insolito era una parte del carico utile all'interno della Progress MS-29. L'equipaggio ha riferito anche che l'odore è presto scomparso permettendo di trasferire il carico utile all'interno della Stazione Spaziale Internazionale.

Il cosmonauta Ivan Vagner ha anche pulito il sistema di filtri del ricircolo dell'aria scattando anche alcune fotografie come documentazione aggiuntiva dell'inconveniente. Non ci sono informazioni su quale potesse essere la causa dell'odore avvertito dai cosmonauti e attualmente non si registrano altri problemi alla strumentazione o all'equipaggio.

All'interno della navicella Progress MS-29 erano presenti complessivamente 2,487 tonnellate di carico utile, delle quali 1,12 tonnellate di materiale per l'equipaggio e per la stazione, 869 chilogrammi di propellente per la ISS, 420 kg di acqua potabile e 43 kg di azoto da immettere nel sistema di ricircolo d'aria. Non potevano mancare alimenti quali carne di selvaggina e di cavallo essiccata, pesce in scatola, carne e verdure, rafano, adjika (condimento georgiano), senape, zuppe, ricotta, porridge, caffè, cacao e tè ma anche frutta e dolci freschi. Ci sono poi i regali per festeggiare il capodanno che i cosmonauti passeranno nello Spazio.