Elon Musk annuncia l’approvazione di Starlink in Arabia Saudita durante il Saudi-US Investment Forum. In arrivo anche auto autonome, robot e tunnel sotterranei. Non è mancata la presenza di Trump

Durante il, tenutosi a Riyadh,ha presentato una visione avveniristica per l’Arabia Saudita, annunciando l’approvazione ufficiale diper l’uso nei settori marittimo e dell’aviazione e proponendo una serie di innovazioni destinate a

L’evento, che ha visto la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump e del principe ereditario Mohammed bin Salman, è stato il palcoscenico ideale per Musk, che ha illustrato come le sue aziende possano contribuire alla modernizzazione della nazione. “Sarebbe molto entusiasmante vedere veicoli autonomi qui nel regno”, ha dichiarato Musk.

Starlink, auto autonome e tunnel: Musk svela la sua visione tech per l’Arabia Saudita insieme a Trump

La notizia più rilevante riguarda l’approvazione di Starlink, il servizio di internet satellitare di SpaceX, per l’utilizzo nei settori marittimo e aeronautico sauditi. Starlink, già operativo in oltre 125 paesi, si conferma così la più estesa costellazione di satelliti per la connettività globale. “Vorrei esprimere la mia gratitudine al Regno per aver permesso l’uso di Starlink nella navigazione e nell’aviazione”, ha dichiarato Musk, ricevendo un caloroso applauso dalla platea.

Oltre a Starlink, Musk ha affermato di voler introdurre veicoli autonomi Tesla sulle strade saudite, affermando come questa tecnologia possa rivoluzionare la mobilità urbana e ridurre la congestione del traffico. L’idea è stata accolta con interesse dalle autorità locali, desiderose di posizionare il Paese tra i leader mondiali della smart mobility.

Durante il forum, Musk ha inoltre presentato i robot umanoidi Optimus di Tesla, mostrandoli direttamente al principe ereditario e al presidente Trump. “Abbiamo appena mostrato alcuni dei nostri robot Tesla Optimus a Sua Altezza e al presidente Trump, e credo che siano rimasti molto impressionati”, ha commentato Musk.

Un’altra proposta lanciata da Musk riguarda la realizzazione di tunnel sotterranei tramite la Boring Company, con l’obiettivo di creare infrastrutture 3D per risolvere definitivamente il problema del traffico urbano. “Per risolvere il traffico bisogna pensare in tre dimensioni”, ha affermato Musk.