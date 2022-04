'Spot' sbarca a Pompei. Il cane-robot è il nuovo custode del Parco Archeologico | VIDEO

Spot, il celebre cane-robot costruito da Boston Dynamics, corre in aiuto del Parco archeologico di Pompei. Il robot quadrupede acquisirà dati fondamentali per la manutenzione e il restauro (ma non solo) della città sepolta dalla cenere del Vesuvio.

06 Aprile 2022

