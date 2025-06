Sai quanta acqua consumi quando usi ChatGPT? Te lo dice Sam Altman

L’avvento della superintelligenza digitale sta rivoluzionando la società: OpenAI riflette su come l’AI stia accelerando il progresso scientifico, trasformando il lavoro e ponendo nuove sfide per la governance globale

"Oltre l'orizzonte" e "il decollo è iniziato": è con queste parole che Sam Altman dà avvio all'ultimo post sul proprio blog personale salutando l'inizio della corsa verso la "superintelligenza" digitale.

E' un post dove il cofondatore e CEO di OpenAI ripercorre sommariamente i progressi che l'Intelligenza Artificiale - e più nello specifico, ovviamente, ChatGPT e i modelli di OpenAI stessa - hanno compiuto anche solo negli ultimi mesi, provando a tratteggiare le previsioni per il futuro: il prossimo anno vedremo sistemi capaci di "elaborare nuove intuizioni" e nel 2027 i robot in grado di eseguire compiti nel mondo reale.

Ma, secondo Altman, il vero snodo sarà rappresentato dal 2030:

"Più persone potranno creare software e arte, ma la domanda globale di entrambe continuerà a crescere e gli esperti, se sapranno sfruttare i nuovi strumenti, resteranno comunque superiori ai principianti. In generale, la capacità di ciascuno di produrre molto di più nel 2030 rispetto al 2020 rappresenterà un cambiamento evidente, di cui molti sapranno approfittare.

Sotto molti aspetti, gli anni ’30 del Duemila potrebbero non essere radicalmente diversi: le persone continueranno ad amare le proprie famiglie, a esprimere la creatività, a giocare e a nuotare nei laghi.



Eppure, in altri modi molto importanti, il decennio sarà probabilmente diverso da qualsiasi epoca precedente. Non sappiamo fin dove potrà spingersi l’intelligenza oltre il livello umano, ma siamo sul punto di scoprirlo.



Negli anni ’30, intelligenza ed energia — idee e capacità di realizzarle — diventeranno abbondanti come mai prima d’ora. Questi due fattori, che hanno sempre limitato il progresso umano, potrebbero finalmente essere superati: con intelligenza ed energia abbondanti (e una buona governance), tutto il resto sarà teoricamente possibile."

Energia: il tema centrale di tutto il discorso. Altman sembra ottimista, motivando la sua visione a partire da alcuni dati - di cui però non rivela i calcoli o le fonti - sui consumi attuali di ChatGPT. Secondo il CEO di OpenAI una richiesta al chatbot consuma in media circa 0,34 wattora, quanto un forno in poco più di un secondo o una lampadina ad alta efficienza in pochi minuti, e consuma anche circa 0,0003217 litri d'acqua, pari ad un quindicesimo di cucchiaino.

Sono tanti i temi toccati da Altman, che parla anche della "scomparsa di intere categorie di lavoro", "crescita della ricchezza e politiche innovative" e cita il concetto di singolarità, cioè il momento in cui l'intelligenza artificiale sarà capace di superare le capacità cognitive proprie dell'essere umano, aprendo un ciclo di auto-miglioramento esponenziale.



Nel lontano (lontanissimo!) 2008 l'allora Chief Technology Officer di Intel, Justin Rattner, tracciò la previsione secondo la quale l'umanità avrebbe incontrato la singolarità tecnologica nel giro di 40 anni. Secondo Altman, arriveremo a quel punto con un anticipo di poco meno di 20 anni: chi avrà ragione?