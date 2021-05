Royole presenta un nuovo display flessibile ed estensibile: è il primo con microLED!

Royole ha annunciato un nuovo display che ha il primato di essere, per ora, l'unico al mondo estensibile, pieghevole e basato su micro-LED, e con il pregio di essere compatibile con gli attuali processi di produzione industriale. Il particolare display è stato presentato in occasione dell'edizione 2021 del Display Week Symposium.

"Lo sviluppo di una tecnologia display estensibile, compatibile con i processi di produzione esistenti, è un segnale della crescita esponenziale che sta vivendo il settore dell'elettronica flessibile. Royole continua ad essere capofila nell'innovazione flessibile con tecnologie estensibili che segnano la prossima frontiera del progresso tecnico che consentiranno applicazioni e form factor inediti nelle applicazioni di realtà virtuale e aumentata, nell'elettronica indossabile, nelle applicazioni biomediche e nella progettazione di veicoli" ha dichiarato Bill Liu, fondatore, presidente e CEO di Royole.

Secondo i dettagli comunicati dall'azienda, la tecnologia display micro-LED estensibile ha una capacità di estensione del 130% e può curvarsi fino a 40 gradi, offrendo al contempo una definizione di 120 pixel per pollice, confrontabile con quella di comuni schermi desktop e notebook. La tecnologia sviluppata da Royole è inoltre caratterizzata da una trasmittanza de 70%, redendola quindi adatta per quelle applicazioni dove è necessaria trasparenza ottica come ad esempio i parabrezza delle auto o gli occhiali per la realtà aumentata.

L'impiego dei micro-LED si è rivletato fondamentale per la realizzazione del display. Royole ha dimostrato che il rapporto di apertura dei micro-LED e il semplice incapsulamento offrono condizioni ideali per modelli estensibili, con maggior elasticità, un pitch ridotto e una trasmittanza maggiore rispetto a prototipi AMOLED e LED mostrati in precedenza dai concorrenti.

Questo lavoro di ricerca e sviluppo ha inoltre dimostrato la possibilità di usare le tecniche messe a punto per i display estensibili anche nei processi di produzione di display attualmente già esistenti come ad esempio il processo ULT-NSSP (Ultra Low Temperature Non-Silicon Semiconductor Process) proprietario della stessa Royole e usata dal 2018 per la produzione in volumi del display flessibile Cicada Wing usato su FlexPai 2, RoShirt e RoTree oltre ai prodotti che Royole fornisce a 500 tra clienti e partner incluse realtà come Airbus e Louis Vuitton.

Royole è stata la prima realtà a mostrare uno smartphone con schermo pieghevole: lo avevamo visto e provato al CES 2019.