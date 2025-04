Robot umanoidi hanno sfidato gli atleti nella prima mezza maratona mista, facendo una brutta figura

A Pechino, ventuno robot umanoidi hanno corso per la prima volta insieme a migliaia di atleti umani in una mezza maratona storica. Chi ha vinto?

Maratona del futuro: a Pechino umani e robot corrono fianco a fianco

Sabato scorso , le strade di Pechino hanno fatto da teatro a un evento unico nella storia dello sport e della tecnologia:. Ventuno robot, progettati per assomigliare e muoversi come persone, hanno affrontato i 21 chilometri del percorso insieme agli oltre 20.000 partecipanti umani. Ma come sarà andata?

I robot in gara erano estremamente diversi tra loro: alcuni alti appena 1,15 metri, altri fino a 1,75 metri, ma tutti accomunati da un requisito fondamentale del regolamento: niente ruote, solo gambe e la capacità di camminare o correre. La scena era surreale e affascinante: alcuni robot indossavano vere scarpe da corsa, altri si distinguevano per accessori insoliti, come guantoni da boxe o una fascia rossa sulla fronte con la scritta “Bound to Win” (Destinato a vincere) in cinese.

Non sono mancati momenti di difficoltà: uno dei robot è caduto già alla partenza, restando a terra alcuni minuti prima di rialzarsi e riprendere la corsa, mentre un altro ha urtato una barriera, coinvolgendo anche il suo operatore umano. Tali incidenti hanno mostrato quanto sia ancora lunga la strada verso una piena autonomia robotica, ma anche quanto siano già notevoli i progressi raggiunti.

Il vincitore tra i robot è stato Tiangong Ultra, progettato dal Beijing Innovation Center of Human Robotics. Il robot ha tagliato il traguardo in 2 ore e 40 minuti, un tempo che, seppur lontano dall’ora e due minuti del vincitore umano, rappresenta un gran risultato per una macchina. Tiangong Ultra, grazie a gambe particolarmente lunghe e a un sofisticato algoritmo che imita la corsa umana, ha potuto mantenere un ritmo costante lungo tutto il percorso. Il suo creatore, Tang Jian, non ha nascosto l’orgoglio: “Non voglio vantarmi, ma credo che nessun’altra azienda occidentale abbia raggiunto risultati sportivi simili con i propri robot”.

Durante la gara, la batteria di Tiangong Ultra è stata sostituita solo tre volte. I robot erano accompagnati da allenatori umani, alcuni dei quali hanno dovuto fisicamente sostenere le macchine nei momenti più critici.