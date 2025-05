Record infranto: nuova reazione nucleare libera più energia che mai

Il National Ignition Facility statunitense ha stabilito un nuovo record di energia prodotta in un esperimento di fusione nucleare controllata, raggiungendo 8,6 megajoule. Il risultato, pur ancora lontano dalla produzione di energia netta per la rete elettrica, rappresenta un importante passo avanti verso l'obiettivo di una fonte energetica pulita e sostenibile.

Il National Ignition Facility (NIF) del Dipartimento dell'Energia statunitense ha recentemente stabilito un nuovo primato nel campo della fusione nucleare controllata. Secondo informazioni raccolte da TechCrunch, i ricercatori hanno ottenuto un rendimento energetico di 8,6 megajoule.

Si tratta di un netto progresso rispetto all'esperimento storico del dicembre 2022, che aveva generato 3,15 megajoule, segnando la prima volta in cui una reazione di fusione controllata ha prodotto più energia di quanta ne sia stata fornita al combustibile. Tuttavia, va sottolineato che tale "guadagno netto" non tiene conto dell'intero consumo energetico dell'impianto: per attivare il sistema laser, infatti, sono necessari circa 300 megajoule.

L'obiettivo del NIF non è ancora la produzione commerciale di energia, bensì la dimostrazione sperimentale della fattibilità della fusione nucleare come reazione autoalimentata. I risultati ottenuti negli ultimi mesi - con incrementi graduali fino a superare il doppio dell'output del 2022 - rafforzano la fiducia nella possibilità di sviluppare in futuro reattori a fusione efficienti.

Il NIF utilizza la tecnica della fusione a confinamento inerziale, in cui un minuscolo pellet di combustibile - composto da deuterio e trizio, e rivestito di diamante - viene collocato all'interno di un cilindro d'oro chiamato hohlraum. Al momento dell'esperimento, 192 laser convergono sul bersaglio, vaporizzando il contenitore e generando raggi X che comprimono il pellet fino alla fusione dei nuclei atomici.

Sebbene nessuna reazione di fusione magnetica abbia ancora raggiunto un bilancio energetico positivo, diversi progetti sono in fase di sviluppo per ottenere lo stesso risultato attraverso il confinamento magnetico, un metodo alternativo basato su potenti magneti superconduttori.

Dopo il successo iniziale del 2022, il NIF ha continuato a rafforzare le proprie performance. Nel luglio 2023 è stato raggiunto un picco di 3,88 megajoule, mentre nell'ottobre dello stesso anno sono state replicate altre due accensioni con risultati rispettivamente di 2,4 e 3,4 megajoule.

Questi progressi, sebbene ancora confinati all'ambito sperimentale, segnano un passaggio importante verso la possibilità concreta di sfruttare la fusione nucleare per produrre energia pulita, sicura e virtualmente illimitata.

Chiaramente, ci sono molti aspetti che bisognerà affrontare e risolvere prima di rendere la fusione nucleare l'energia del mondo, non ultimo la già citata richiesta di 300 megajoule di potenza alla rete elettrica per produrre l'energia di innesco.